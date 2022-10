Galerie am Berg zeigt einen der bedeutendsten deutschen Künstler

Jörg Immendorf zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen Malern und Bildhauern. Wolfram Grzabka präsentiert in Friedberg eine außergewöhnliche Schau über ihn.

Nach Ausstellungen mit Werken von Joseph Beuys, Markus Lüpertz und Günther Uecker zeigt Wolfram Grzabka in seiner kleinen Galerie am Berg nun Jörg Immendorff. Der Hausherr, selber Künstler, schätzt an dem Maler und Bildhauer die betont gegenstandsbezogene Formensprache, die mit ihren politischen Anspielungen zum spannenden Dialog einlädt.

"Für mich ist Immendorff einer der ganz großen Nachkriegskünstler", freut sich Grzabka über die Ausstellung. Er bezeichnet ihn als einen Zerrissenen, einen Unermüdlichen und voller Schaffenskraft. "Man muss auch die Zeit bedenken", erklärt er: Die 1960er- und -70er-Jahre waren eine Zeit des Umbruchs, der Kritik an jedem und an allem, Themen wie der Vietnam-Krieg, der Ost-West-Konflikt, Demonstrationen und Umweltzerstörung hätten die Welt bewegt. All das habe Immendorffs Arbeiten beeinflusst.

Zu sehen sind in der Galerie am Berg für Immendorff typische Grafiken, unter anderem "Herzaffe". Foto: Wolfram Grzabka

Der Maler, Grafiker, Bildhauer und Kunstprofessor wurde 1945 in Bleckede (Landkreis Lüneburg) geboren und zählt zu den bemerkenswertesten deutschen Kunstschaffenden der Gegenwart. Seine Bilder gehören zum Bestand der bedeutendsten Museen der Welt. Seine Bilder, Skulpturen und Grafiken lösen immer kontroverse Debatten aus. Alle Kunst solle sich sozial und politisch engagieren, so sein Credo.

"Immendorff erzählt mit seinen Werken Geschichten", weiß Grzabka. "Ich lade alle Friedbergerinnen und Friedberger dazu ein, sich darauf einzulassen." So sei die Serigrafie (Durchdruckverfahren) "Herzaffe" von 1997 nach der Diagnose der tödlichen Nervenkrankheit ALS entstanden, an welcher Immendorff 2007 in Düsseldorf starb. Ob das Herz, das der Affe hochhält, Liebe oder Leben bedeutet, liegt im Auge des Betrachters. Immendorffs Bild "Ohne Titel" mit einem Pferd, einem Affen und einem Rad bedeutet für Grzabka beispielsweise das Weltrad, andere sehen einen Kompass.

Schau zeigt eine seltene Bronze von Jörg Immendorff in Friedberg

Auch die seltene, nicht geteilte Bronze "Alter Ego" (wieder der Maleraffe) wird präsentiert. Auf sie ist Grzabka besonders stolz, "weil ich die jahrelang gesucht habe und erst im letzten Jahr durch einen bekannten Händler bekommen habe". Die Bronzefigur ist eine von 30 nicht durchtrennten Exemplaren. Das Bild "Ständchen für B. und D." bezieht sich auf die Kunstgiganten Joseph Beuys und den eine Generation älteren Marcel Duchamp. Diese beiden prägten Immendorffs Kunst wie keine anderen.

Auffallend an den Werken ist, dass Immendorff immer wieder auf die Deutschlandfarben Schwarz-Rot-Gold zurückgreift. So sitzt bei "Ohne Titel" der schwarze Affe auf einem roten Pferd. Der Hintergrund des Bildes ist gelb und hat eine Wabenstruktur, die an Immendorffs zweites Lieblingstier, die Biene, denken lässt. Die Farbkombination lässt Grzabka an Immendorffs erste Protestaktion in Bonn denken. Dabei habe sich der Künstler einen Klotz in eben diesen Farben ans Bein gebunden und sei vor dem Bundestag auf- und ab- gegangen. So sollten alternative künstlerische Konzepte einem Publikum außerhalb des gängigen Kunstbetriebes zugänglich gemacht werden.

Immendorff-Ausstellung in Friedberg läuft bis März 2023

"Jörg Immendorff reißt Grenzen ein", fasst der Galeriebesitzer zusammen. "Er will die Kunst aus ihren bewährten Bewertungskategorien lösen." Neben der erkennbaren politischen Motivation zeigen die Bilder jedoch auch Immendorffs Gedankenwelt, die immer vielschichtig und von seiner starken Persönlichkeit geprägt ist. Die Ausstellung in der Galerie am Berg bietet eine hochinteressante Einladung zur – gerne auch kontroversen – Diskussion.

Die Schau ist zu sehen in der Galerie am Berg, Friedberger Berg 7, bis Ende März 2023. Um Terminvereinbarung unter 0821/6503880 wird gebeten.