Gospelkonzert von Vocalissimo im Friedberger Schloss trifft mitten ins Herz

"Sing and Pray!" lautet der Titel eines Konzerts von Vocalissimo, passend zum Augsburger Friedensfest. Ungewöhnlich: Auch der Stadtpfarrer steht mit auf der Bühne.

Die Schlosshof-Konzerte in Friedberg haben einfach eine wunderbare Atmosphäre: Laue Sommerabende, gute Musik, gemütliche Bestuhlung mit Tischchen für feine Getränke und Häppchen. Das galt auch für "Sing and Pray!" des Ensembles Vocalissimo. Und Stadtpfarrer Steffen Brühl sorgte dafür, dass diese Veranstaltung mehr wurde als ein ganz normales Konzert.

Gospel und Spirituals, das sind meist traurige Themen, verpackt in schöne, oft fetzige Melodien. Denn es war die Musik der Sklavinnen und Sklaven in Amerika, die Trauer, Schmerz, aber immer wieder auch Hoffnung ausdrückte. Das besondere an "Sing and Pray!" war, dass man nicht nur bekannte Lieder wie "Oh happy day" oder "He's got the whole world", sondern auch eine ganze Menge Hintergrundinformation zu hören bekam. "Amazing Grace" kennt zum Beispiel fast jeder, das Lied wird bei vielen Festen vorgetragen und stand in den 1970er-Jahren sogar an der Spitze der britischen Charts. Doch wer weiß schon, dass sein Autor John Newton Kapitän von Sklavenschiffen war? Nachdem er schwere Seenot überlebt hatte, wandte er sich von seinem grausigen Beruf ab und der Theologie zu. Hätten nur mehr Leute einen solchen Sinneswandel vollzogen! Denn über zehn Millionen Menschen wurden in einem Zeitraum von mehr als 400 Jahren von Afrika aus in die Sklaverei gebracht.

"Sing and Pray!" hieß das Konzert von Vocalissimo im Friedberger Schlosshof mit Nathalie Muchitsch, Alexandrina Simeon, Roland Plomer und Michael Spannagl. Foto: Ute Krogull

Solche Informationen streute Pater Brühl zwischen den Musikstücken ein. Die tröstliche Botschaft des Christentums und der Bibel, ein Gott, der befreit (im Alten Testament ganz konkret das Volk Israel aus der Gefangenschaft), das sei eine Botschaft, eine Geschichte gewesen, in welcher die die Versklavten sich wiedererkannten. "Es traf sie mitten ins Herz." Auch "Sing an Pray!" traf die Besucherinnen und Besucher im ausverkauften Schlosshof mitten ins Herz.

Die emotionalen Melodien, die Erläuterungen zu den Texten, das Können und die Freude der Interpretinnen und Interpreten nahmen die Menschen gefangen. Das Konzert lebte stark von den strahlenden Stimmen der Sängerinnen Alexandrina Simeon und Nathalie Muchitsch, unterstützt von Roland Plomer und Michael Spannagl. Viele Melodien hat man im Kopf, es sind regelrechte "Ohrwürmer", die Stimmen gleich mit. Simeon und Muchitsch gelang es mit ihrem eigenen Stil und Ausdruck zu überzeugen und Seele in die Stücke zu legen. Die Arrangements und Interpretationen hatten eine Frische, durch die auch Altbekanntes neu berührte. Als Instrumentalisten standen Christian Gastl (Saxofon), Markus Trinkl (Schlagzeug) und Roland Plomer (Klavier) als Top-Musiker mit sichtlicher Spielfreude mit auf der vom Abendwind unerwartet stark "umtosten" Bühne.

Konzert von Vocalissimo im winddurchtosten Friedberger Schlosshof

Im zweiten Teil gab es einen Exkurs in die Welt des Musicals, der zeigen sollte, welchen Einfluss die Musik von Afroamerikanern hatte, aber auch, wie etwa in Gershwins Oper "Porgy and Bess" ihr Leben zum Inhalt von Werken wurde, die in der ganzen Welt erfolgreich waren. Mit "Summertime" – das meistinterpretierte Lied der Welt – hatte Nathalie Muchitsch Gelegenheit zu einem berührenden Solo; Alexandrina Simeon stand ihr mit "Bess, you is my woman now" nicht nach. Und auch die Instrumentalisten konnten mit einem Medley aus der "West Side Story" ihr Können zeigen.

So manche Besucherinnen und Besucher hatten ihre Tickets als Geschenk erhalten, so die ehrenamtlichen Verkäuferinnen des Rotkreuz-Ladens Friedberg. Und ein Geschenk war die Veranstaltung. Viele nahmen die "Good Vibes" im Herzen mit – und auch die Worte von Pfarrer Brühl. Den Rassismus, unter dem die Sklaven litten, gebe es immer noch, mahnte er. Und nicht nur in den USA, sondern auch bei uns.