Größter Erfolg der Vereinsgeschichte: Judoka werden bayerische Meister

Schulterwürfe, Haltegriffe, Fußfeger: Bis zum Schluss war es spannend - dann setzten sich der TSV Friedberg durch und errang den Titel der Bayernliga.

Jubel bei den Sportfreunden Friedberg: Am Wochenende lagen sich die siegreichen Judoka freudestrahlend in den Armen. Die erste Mannschaft um Trainer Sebastian Mayr hat es in der Bayernliga an die Spitze geschafft. Im letzten Mannschaftskampf gegen die SF Harteck holten die Sportler nach einem 17:3 Sieg den Titel in der höchsten bayerischen Liga.

Friedberger Judoteam setzt sich gegen SF Harteck durch

Nachdem erst im Vorjahr der Aufstieg als Zweitplatzierter aus der Landesliga glückte und damals die KG Grafing-Bad Aibling noch vorn lag, konnten die Aiblinger Judoka diesmal das bessere Punkteverhältnis der Friedberger am letzten Kampftag nicht mehr ausgleichen.

Judoka Friedberg Sportfreunde -Trainer Sebastian Mayr steuerte zwei Einzelsiege in der Mannschaftsbegegnung mit der SF Harteck bei. In der Gewichtsklasse bis 90 kg besiegte er Felix Müller mit einem Innenschenkelwurf (Uchi-Mata). Foto: Julia Schreiner

Es war bis zum Schluss in der Judo-Bayernliga spannend geblieben. Nach einer Niederlage zum Saisonstart gegen die SG Eltmann konnte im darauffolgenden Match aber bereits ein Unentschieden gegen die KG Grafing-Bad Aibling erkämpft werden. Danach warteten nur noch Mannschaftssiege auf die Friedberger, die zuletzt in Erfolgen gegen die kampferprobten Judoka des TSV Abensberg und die SF Harteck gipfelten.

Souveräne Kämpfe der Friedberger Judoka

Trainer Sebastian Mayr hatte seine Männer darauf eingeschworen, dass gegen die Judoka der SF Harteck jeder Einzelsieg zählte und ein hohes Punkteergebnis nötig war. Theoretisch wäre ein Sprung der Aiblinger auf den ersten Platz in der Wettkampftabelle am letzten Wettkampftag noch möglich gewesen. Bereits in der ersten Runde legte das Friedberger Judoteam dafür den Grundstein: Bis 66 kg drehte David Schlagowski mit tief angesetzten Schulterwürfen Cedric Ullrich auf die Matte, während im Mittelgewicht (bis 81 kg) Florian Mayr mit einem Selbstfallwurf Daniel Bachmann über sich hinweg lupfte und Sebastian Harter mit einem Fußfeger gegen Adrian Wischnik erfolgreich war.

Wie immer souverän agierten Nico Wachter und Andi Will bis 73 kg: Wachter erwischte Iskender Kaplan mit einem Fußwurf und Will startete eine Flugrunde für Valentin Winter, indem er ihn mit einem Schulterwurf in die Luft schleuderte. Den besten Hartecker Kämpfer, Herbert Baur, hatte Andreas Neureuther im Schwergewicht als Konkurrenten. Nach zahlreichen Wurfansätzen konnte er ihn final im Haltegriff überwältigen. Weitere Siege durch Christian Hermann und Sebastian Mayr erhöhten das Halbzeitergebnis bereits auf 8:2 Punkte.

TSV Friedberg erringt Endergebnis von 17:3

In der Rückrunde steigerten sich alle nochmals und zeigten Judo in all seinen Facetten. Lediglich Fabian Kusche (bis 66 kg) landete nach einem Hüftfegewurf von Cedric Ullrich rücklings auf der Matte. David Schlagowski überraschte Nikolaj Pyrkosch mit einem akrobatischen Seitfallzug, Nico Wachter zeigte einen gelungenen Fußwurf nach vorn (Sasae-Tsuri-Komi-Ashi), Flo Mayr brachte eine Würgetechnik gegen den in der Bankposition verteidigenden Wischnik zum Erfolg und Andi Will war ebenfalls mit einem Fußfeger obenauf. Zum Endergebnis von 17:3 Punkten verhalfen schließlich Einzelsiege von Dominik Boger (Schulterwurf), Christian Hermann (Innenschenkelwurf), Sebastian Mayr (Würgetechnik gegen Benjamin Martan), Andi Neureuther (Tsuri-Komi-Goshi) und Sebastian Harter (Fußfeger).

„Es ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte“, freute sich Abteilungsleiter Sebastian Mayr. „Haben wir vor einigen Jahren noch den TSV Peiting mit unseren Kämpfern zum Sieg in der Bayernliga verholfen, so war es diesmal umgekehrt: Neben Fremdstartern aus weiteren, schwäbischen Vereinen unterstützten uns diesmal viele Peitinger Judoka. Für diesen Mannschaftszusammenhalt sind wir sehr dankbar“, betonte Mayr und erwähnte lobend das gute Miteinander: „Auch die Judoka der KG Grafing-Bad Aibling haben uns noch am Abend des Mannschaftserfolgs zum Sieg und der anschließenden Siegesfeier gratuliert.“