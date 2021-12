Im Friedberger Divano gibt es Kunst für den guten Zweck

Die Friedberger Kunstspechte können nach pandemiebedingter Pause ihre Werke im Divano verkaufen. Der Erlös des Verkaufs wird zur Hälfte gespendet.

Kunst- und Kulturschaffende leiden beruflich besonders unter den Auswirkungen der Pandemie. Eineinhalb Jahre gab es keine Konzerte, Ausstellungen und Museumsbesuche. Inzwischen sind diese wieder möglich, jedoch nur unter strengen Regelungen. Das haben auch die Friedberger Kunstspechte zu spüren bekommen. Nach fast zwei Jahren, in denen sie ihre Werke nicht der Öffentlichkeit zeigen konnten, gibt es die Bilder nun im Divano zu sehen und zu kaufen. Dabei tun die Kunstspechte sogar noch etwas Gutes.

Die Pandemie und ein fehlender Veranstaltungsort hinderten die Kunstspechte am Ausstellen

"Wir freuen uns sehr, endlich mal wieder ausstellen zu können", erzählt der Vorsitzende des Vereins Wolfgang Bernhard. Erschwerend zur Pandemie kommt für die Mitglieder des Vereins noch hinzu, dass die Archiv-Galerie, in der sie ursprünglich immer ausstellten, aus Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen nicht mehr zur Verfügung steht. Doch Franz Reißner, ein langjähriges Mitglied des Vereins, hatte die zündende Idee: das Divano.

Das Café im Friedberger Pfarrzentrum steht neben Kaffee auch für Kultur, weshalb sich Reißner an Stadtpfarrer Steffen Brühl wandte. Die Leiterin des Divano, Christine Schmitz, stimmte der Idee sofort zu, eben weil "die Kultur ja auch im Namen steht". Da bisher eher wenige Kunstausstellungen, sondern eher Konzerte und Lesungen im Divano stattfanden, freue sie sich besonders über die Kunstwerke, die man im Nebenraum bei einem Kaffee oder Frühstück betrachten und erwerben kann.

Friedberg: Der Erlös kommt zur Hälfte dem Divano zugute

Was für Schmitz nach der Zusage dann aber überraschend kam, war die Nachricht, dass die Hälfte des Geldes, das durch Verkäufe eingenommen werden soll, an das Divano selbst gespendet wird. Sie habe erst davon erfahren, als ein Schild zum Aufhängen ankam, das die Benefizaktion ankündigte. "Die Kunstspechte haben eigentlich jedes Jahr etwas Gemeinnütziges getan", erklärt Reißner. Sonst habe man oft an die Kartei der Not gespendet, dieses Jahr biete es sich eben gleich an, das Divano zu unterstützen, in dem alle Speisen und Getränke auf Spendenbasis sind.

So können die Kunstspechte sowohl etwas Gutes tun, als auch für die eigene Miete etwas Geld sammeln, die momentan nur durch die Mitgliedsbeiträge finanziert wird. In erster Linie gehe es bei der Aktion aber darum, den Menschen bei einem Kaffee, ohne die Hürde eines Museumsbesuchs, wieder etwas Freude ins Leben zu bringen. Das sei besonders in der tristen und oft einsamen Zeit der Pandemie wichtig, in der Kunst und Kultur oft keine Priorität hätten.

Deshalb wurden für die Ausstellung und den Verkauf im Divano vorwiegend farbenfrohe Bilder ausgewählt, um so eine positive Stimmung und gute Laune im Café zu schaffen. Die über 40 gerahmten und ungerahmten Bilder sind in verschiedenen Techniken gestaltet, ein großer Teil sind Acryl- und Aquarellwerke. Noch mindestens sechs bis acht Wochen sollen die Kunstwerke im Divano betrachtet beziehungsweise gekauft werden können - natürlich nur, falls sie nicht vorher ausverkauft sind.