Friedberg

vor 55 Min.

Im Tierheim Lechleite wird alles anders - sogar der Name

Die Renovierung des Tierheims im Derching hat begonnen. Heinz Paula, Vorsitzender des Tierschutzvereins Augsburg und Umgebung, hofft, dass in den Katzentürmen im Sommer Tiere einziehen können.

Plus Der Tierschutzverein Augsburg hat mit der Renovierung begonnen. Vorsitzender Heinz Paula erklärt, was alles gemacht wird und wann das Tierheim in Derching eröffnet.

Von Ute Krogull

Drei Jahre stand das Tierheim Lechleite leer - im September soll es wieder eröffnen. Davor hat der Tierschutzverein Augsburg und Umgebung jedoch eine Herkulesaufgabe vor sich, wie Vorsitzender Heinz Paula es formuliert. Das 1993 eröffnete Haus ist heruntergekommen. Die Renovierungskosten werden auf hunderttausende Euro geschätzt. Im September soll die offizielle Neueröffnung sein. Bei einem Rundgang durch die Einrichtung erläutert Paula unserer Redaktion, was geplant ist. Auch ein neuer Name gehört dazu. Warum das?

