Lange Wartelisten: Wie weit sind die Kitaplanungen in Friedberg?

In Friedberg sollen in den kommenden Jahren etliche neue Kindergartenplätze entstehen. Das ist auch dringend nötig.

Plus Über 60 Kinder in Friedberg haben für das Kitajahr 2022/2023 noch keinen Platz. Es sind Neubauten geplant, um die angespannte Lage zu verbessern.

Von Ute Krogull

Fast 540 Kinder wurden 2022/2023 für Krippen- und Kindergartenplätze in Friedberg angemeldet. Bislang hätten 62 Kinder nicht versorgt werden können, so die Stadt Friedberg. Mehrere Einrichtungen in Friedberg und den Ortsteilen sollen daher erweitert oder neu gebaut werden. Wie ist der Stand der Dinge?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

