Lions-Club spendet 25.000 Euro aus Adventskalender-Verkauf

Der Adventskalender des Lions Clubs Friedberg ist ein Hit. Der Erlös von 25.000 Euro wird nun an mehrere Organisationen verteilt.

Der Adventskalender des Lions Clubs gehört schon fast so sehr zur Weihnachtszeit wie Plätzchen und Sterne. Und ein Stern ist er tatsächlich: 25.000 Euro kamen 2021 durch den Verkauf zusammen. Eine Summe, über die sich nun eine ganze Reihe von Friedberger Einrichtungen und Initiativen freuen konnte. Bei der Spendenübergab in der Konradin-Realschule wurde auch schon das Motiv für 2022 verraten.

1,4 Millionen Mitglieder haben die Lions weltweit, 30 sind es in Friedberg – und diese sind sehr rührig. Seit gut zehn Jahren legen sie die Adventskalender auf, welche die Geschäftswelt großzügig unterstützt. Mit der Beliebtheit steigen auch die Spendensummen. So konnten Achim Maas, Wolfgang Spring und Boris Aschenbrenner vom Lions Club 25.000 Euro verteilen. Damit werden konkrete Projekte in Friedberg und Umgebung unterstützt.

So plant der Jugendclub mit seinem Spendenanteil, weniger begüterten Mitgliedern die Teilnahme an Freizeiten zu ermöglichen. Die Konradin-Realschule schaffte einen Klassensatz Ukulelen an. Das Leserhilfswerk Kartei der Not hilft Menschen in der Region, die in Not geraten sind – angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten eine wachsende Aufgabe. Das Bürgernetz möchte mit seiner Summe den 40 Ehrenamtlichen Anerkennung zollen, die sich um Friedberger Seniorinnen und Senioren kümmern. Erlebnispädagogische Angebote für die Kinder und Jugendlichen in den Wohngruppen plant der Kinderheimverein.

Die Grundschule Kissing stattet Schultaschen für Flüchtlingskinder aus der Ukraine, Russland und Afghanistan aus, die mit nichts in Deutschland ankommen. Die Kunstschule möchte das Geld für eine im November im Kunstwerk geplante Ausstellung verwenden. Der Freundeskreis Friedberger Musiksommer finanziert damit einen Teil der am 31. August startenden Festivalwoche. Die Sozialstation Augsburg, Hochzoll, Friedberg und Umgebung steckt das Geld in ein neues Auto. Gemeinschaftsfördernde Maßnahmen für die Schülerinnen und Schüler plant die Vinzenz-Pallotti-Schule.

Der Bedarf ist groß – und so wird es auch 2022 wieder einen Lions-Adventskalender geben. Anton Oberfrank, der jedes Jahr das Motiv gestaltet, verriet auch schon, was er aktuell im Auge hat: die Kirche Sankt Stefan in Friedberg-Süd. Der Verkauf soll Ende September starten. (kru)