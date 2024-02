Friedberg

Mietbar im Brunnenhof: Wie läuft das Paradox in Friedberg?

An Fasching ist das Paradox immer rappelvoll. Auch dieses Jahr werden die Feierwütigen nach dem Friedberger Umzug wieder in die Bar strömen.

Plus Seit 2022 Jahren betreiben vier Geschäftsführer die Bar "Paradox" als Herzensprojekt. Wie läuft die Location? Bei der 80er-Party erfährt man mehr.

Von Philipp Holzhey

Gerade war im Paradox 80er-Party. Neben privaten Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder ähnlichen Events finden alle zwei Monate von den Betreibern Roland Drewnik, Daniel Götz, Dirk Schäfer und Christian Fußner organisierte Partys statt. Auch an Fasching wird es im Brunnenhof hoch hergehen. Der Eintritt ist immer frei. Dem Vernehmen nach haben hier schon 80-Jährige bis in die Mirgenstunden gefeiert und auch die 80er-Party zeigt, wie beliebt das Paradox ist - eine der wenigen Möglichkeiten, in Friedberg so richtig Party zu machen.

Buchen kann die Bar jeder, allerdings nur mit Servicepersonal. Ob im Komplettpaket mit Catering und DJ oder in Eigenregie und Selbstverpflegung bleibt jedem selbst überlassen. Jeden Dienstag hat das Paradox für alle seine Tore geöffnet. Auch einige Stammgäste hat die Mietbar schon.

