Die "Tolldreisten Brüder" bringen Ottmaring zum Lachen

Die Theatergruppe Ottmaring zeigt ein Stück um eine Leiche und viele gierige Erben. Es sorgen unter anderem eine Verwandlung und eine Französin für viele Lacher.

Von Wolfgang Petry verwandelt sich Markus Büchler im Lauf des Theaterabends in Walburga Petry. „Es war schon ein bisschen schwierig am Anfang, man darf sich halt überhaupt keine Gedanken machen“, meint er dazu. Und diese Verwandlung ist nur einer von vielen Gags der Komödie „Tolldreiste Brüder“ von Beate Irmisch, die bei der Theatergruppe Ottmaring Premiere hatte. Benedikt Gerstmaier, der die Spielleitung in diesem Jahr übernommen hat, freute sich über die vielen Gäste - und auch diese waren voll Vorfreude: „Die Ottmaringer können es halt einfach“, erklärte eine Zuschauerin.

Das aufwendig gebaute Bühnenbild rief im Zuschauerraum Begeisterung hervor. Ein eigener Raum mit Zugang zum Bad, einer Treppe und die detailreiche Gestaltung sorgen für Wow-Momente, als der Vorhang aufging. Die beiden Tippelbrüder Karl Heinz Kaminsky und Wolfgang Petry, gespielt von Johannes Kellerer und Markus Büchler, sind auf der Suche nach einer Bleibe, um der Kälte zu entfliehen. Sie lassen sich im Wohnzimmer von Onkel Batschi nieder - und finden auf der Suche nach etwas Wertvollem dessen Leiche.

Gierige Erben sammeln sich beim Theater "Tolldreiste Brüder" in Ottmaring

Batschi sieht Kalle, einem der Tippelbrüder zum Verwechseln ähnlich. Auch ein Abschiedsbrief wird in der Küche des Hauses gefunden. Vom Hinweis auf ein großes Erbe angetrieben, ist den beiden schnell klar, dass ein Rückzieher an dieser Stelle nicht mehr möglich ist. Hanni Eifel, eine Mitarbeiterin der örtlichen Bank, gespielt von Ulrike Mildner, bringt dem vermeintlichen Batschi die monatliche Rente. Sie ist verwundert über das sonnige Gemüt des ansonsten eher nicht so friedlich gestimmten Mannes. Was sie nicht weiß: Kalle hat kurzerhand die Rolle des Batschi übernommen.

Es dauert nicht lange, da taucht die Schwester des Toten mit ihrem Mann auf. Sie sind auf der Jagd nach dem Erbe: Wilfriede Rührig und Götz Rührig, verkörpert von Angelika Zuckriegl und Gerhard Funk, spielen sehr überzeugend ein Ehepaar, das sich lieber nicht zu viel Gutes zukommen lässt. Nach kurzer Zeit erscheint Schorsch Kaminski mit seiner französischen Begleitung Monique, die von Gerd und Ida Becker authentisch gespielt werden. Monique bringt das Publikum durch den starken französischen Akzent zum Lachen. Und auch die Maske von Manuela Böhm und Katrin Schwibinger hat ganze Arbeit geleistet.

Von Wolfgang zu Walburga: In dem Stück der Theatergruppe Ottmaring geht es auch mal turbulent zu. Foto: Valentina Osterhuber

Vereint ist die ganze Truppe in der Gier nach dem Erbe des Onkels, um den sich zu Lebzeiten kaum jemand gekümmert hat. Wichtig ist dabei allen, mehr als nur einmal zu betonen, dass sie keine Erbschleicher sind. In drei Akten sucht die Verwandtschaft nach dem Geld, findet es, versteckt es wieder - und streitet sich. Inmitten all des Trubels Kalle, dem von der Ärztin Clementine Geistreich, gespielt von Katrin Schwibinger, ein Gutachten zu seiner geistigen Verfassung ausgestellt wird.

Knapp zweieinhalb Stunden vergingen wie im Flug, und kaum eine Minute verstrich ohne herzhaftes Gelächter. „Wie immer sehr lustig und kurzweilig“, freute sich ein Zuschauer. Mit großem Applaus wurde nicht nur die Premiere gefeiert, sondern auch die beeindruckende Leistung der engagierten Theatergruppe. Seit 1949 gibt es den Theaterverein Ottmaring und er begeistert seither die Menschen mit teils lustigen, aber auch zum Nachdenken anregenden Stücken.