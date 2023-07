Grundschule Ottmaring bereitet sich aufs Altstadtfest vor

In der Johann-Peter-Ring Grundschule in Ottmaring herrscht eine begeisternde Atmosphäre. Die Schüler bereiten sich mit Freude auf ihr Theaterstück beim Altstadtfest vor.

Für das Theaterstück, das die Johann-Peter-Ring Grundschule Ottmaring auf der "Friedberger Zeit" vorführt, leistet jede Klasse ihren eigenen Beitrag: Schauspielgruppe, Chor, Lieder und verschiedene Tänze. Das Theaterstück „Warum verließ die Paar das Bett des Lechs?“ erklärt die Naturbesonderheit des Paar-Durchbruchs bei Ottmaring.

Gute Laune im Vorfeld der "Friedberger Zeit" in Ottmaring

Schon am Vormittag, wenn man durch das Schulhaus geht, hört man aus den Klassenzimmern die Vorbereitungen für das große Ereignis. Die einen spielen eifrig auf ihren Instrumenten, andere singen aus voller Kehle, und wieder andere üben ihre Sprechverse. Selbst in der Pause oder nach Schulschluss haben die Kinder Spaß an einem gemeinsamen Sprechchor, der beim Einzug zur Eröffnung von allen Kindern vorgetragen wird. Selbst in den Freistunden stimmen Kinder auf dem Schulhof in den Vers mit ein, der gerade vom Unterricht durch das offene Fenster nach draußen dringt.

Viel Zeit und Aufwand stecken in den Kostümen und in den stilechten Friedberger Gewändern. Stoffe wurden eingekauft und engagierte Eltern haben am Wochenende gemeinsam in der Schule oder zu Hause genäht. So wurden die fantasievollen Kostüme verwirklicht und es wird jedem Kind, das teilnehmen möchte, ein Gewand zur Verfügung gestellt. Sogar Lehrerinnen von außerhalb haben sich extra ihr Gewand schneidern lassen, um auf der Bühne und beim Umzug mit ihrer Klasse dabei sein zu können. Für das beeindruckende Bühnenbild wurden eigens von einem Schreiner-Vater Holzständer angefertigt. Die Kinder haben die Leinwände im Werkunterricht und in der Mittagsbetreuung kreativ und passend zum Stück bemalt.

Die Kinder an der Ottmaringer Grundschule proben begeistert für das Friedberger Altstadtfest. Foto: Alexandra Gregor

Die Vorfreude auf die bevorstehende Aufführung ist überall spürbar und die gesamte Schulfamilie ist mit Begeisterung dabei. Alle freuen sich auf die bevorstehende "Friedberger Zeit". Die Schülerinnen und Schüler sind nicht nur Zuschauer, sondern aktive Teilnehmer des Theaterstücks, das die gesamte Schule vereint. Sie haben mit viel Fleiß und Engagement ihre Beiträge vorbereitet und sind nun bereit, ihr Können auf der Bühne zu präsentieren. (AZ)