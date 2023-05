Pfadfinderinnen feiern 75 Jahre voller Emotionen

Beim Stammesjubiläum der Pfadfinderinnen am Friedberger See gibt es Spiel, Spaß und spannende Erlebnisse.

In den letzten 75 Jahren hat sich auf der Welt viel bewegt. So auch bei der Pfadfinderinnenschaft St. Georg Friedberg (PSG). Ca. 70 Mitglieder vom Wichtelalter bis zur Leiterin fanden sich am Jubiläumszeltplatz am Friedberger See ein, um das 75-jährige Stammesjubiläum unter dem Motto "75 Jahre voller Emotionen" zu feiern. Ganz pfadfindermäßig begann der Nachmittag damit, die Schlafzelte gemeinsam aufzubauen und diese gemütlich einzurichten. Daraufhin folgte Spiel und Spaß beim bunten Abend, der durch zwei Jungleiterinnen gestaltet wurde.

Am nächsten Morgen starteten die Mädchen nach einer Morgenrunde frisch in den Tag. So galt es in Kleingruppen verschiedenste Aufgaben bei einer Stadtrallye durch Friedberg zu lösen. So musste manchmal aller Mut zusammengefasst und in Geschäften wie dem Altstadtcafé Weißgerber nach der Anzahl der Torten gefragt, bei der Bäckerei Scharold die Arbeitszeit der Bäcker und bei Elektro Löw der Preis des billigsten Wasserkochers in Erfahrung gebracht werden. Auf dem Schlossturm war mithilfe eines Kompasses der Ausblick gen Westen zu suchen.

Tag der offenen Zeltplane am Friedberger See

Am Nachmittag fand der Tag der offenen Zeltplane statt, zu dem auch die Öffentlichkeit und ehemalige PfadfinderInnen eingeladen waren, Pfadfinderinnenluft zu schnuppern und sich bei verschiedenen Workshops auszuprobieren. So konnten beispielsweise Kerzen gezogen, Holzlöffel, Windlichter und feste Seifen hergestellt sowie Kreativität beim Kartoffeldruck ausgelebt werden. Zum Abschluss durfte selbstverständlich auch ein Lagerfeuer mit gemeinsamen Singen, Stockbrot und Popcorn nicht fehlen.

Am Sonntag fand der Familiengottesdienst der Pfarrei St. Jakob ebenfalls am Lagerplatz statt. In diesem Rahmen wurde auch das neue Banner der Pfadfinderinnen eingeweiht, das eine Pfadfinderin und deren Mutter gefertigt hatten. Bei einem Empfang mit Geburtstagstorte und Häppchen sowie anschließendem Abschlusskreis, ließen alle Pfadfinderinnen und Gottesdienstbesucher das Jubiläum gemeinsam ausklingen. (AZ)