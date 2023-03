Pöbeleien im Friedberger Stadtbus? Jugendliche verärgern Fahrgäste

Plus Jugendliche sollen Passagiere beleidigen und bedrohen – inklusive nationalsozialistischer Parolen. Eine Betroffene erzählt.

Randale im Friedberger Stadtbus sind bis jetzt noch die Ausnahme. Doch wie viel müssen sich Mitfahrende gefallen lassen, bevor sie sich wehren? Inge Ebner wurde Zeugin einiger Pöbeleien und kämpft nun dagegen an. Des Öfteren wurde sie von einer Gruppe Jugendlicher beleidigt und verbal angegangen – jetzt reicht es ihr. Polizei und Busunternehmen verraten, wie man sich im Ernstfall verhalten soll.