QR-Code-Quiz poliert das Image des Handwerks auf

Über 400 Jugendliche lassen sich beim Altstadtfest über Berufsaussichten informieren. Ein 14-Jähriger sichert sich den Hauptgewinn.

"Gestern Zünfte – heute Wunschberufe" - so lautet das Thema der besonderen Jobbörse, die der Friedberger Aktiv-Ring während des Altstadtfests veranstaltete. Dort präsentieren sich viele ortsansässigen Zünfte und Gilden, die auf alten Traditionen aufbauen, aber den Wandel hin zur Moderne längst vollzogen haben. Mit einem QR-Code-Quiz wollte der Aktiv-Ring Vorurteile gegenüber dem oft altmodischen Image des Handwerks abbauen und konnte so weit über 400 Berufsanwärter im Alter zwischen 14 und 24 Jahren informieren. Dazu trugen wenig bekannte und doch entscheidende Tatsachen aus zehn verschiedenen Berufen bei.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beantworteten an den Ständen Fragen zu jeder Zunft, wie beispielsweise über den durchschnittlichen Brot- und Backwarenkonsum in Deutschland oder die Anforderungen bei einer Ausbildung zum Schreiner. Informationen erhielten Interessierte zu folgenden Betrieben: Tenneco, Altstadtcafé Weißgerber, Rosenapotheke, Stadtsparkasse Augsburg, Metallbau Höck, Lindermayr Bau, Stadtbäckerei Scharold, Marmor Michl und Voigt Bedachung.

Friedberger Cityschecks über 500 Euro als Hauptgewinn

Die Handwerkskammer, die Industrie- und Handelskammer sowie Augsburger Allgemeine unterstützten diese Lehrstellenoffensive. Mit Förderung der Stadt Friedberg und teilnehmenden Firmen konnte diese Aktion des Aktiv-Rings realisiert werden. Wie bereits bei den sechs vergangenen Versionen war auch in der siebten Auflage des QR-Code-Quiz Cristina Jäckle maßgeblich an der Umsetzung beteiligt. Der Hauptgewinn ging an den 14-jährigen Jakob, der die 500 Euro nun für Handwerkszeug beim ortsansässigen Fachhändler Kniess einsetzen wird. (AZ)