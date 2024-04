Friedberg-Rederzhausen

Trauer um den Metzgermeister Hermann Köllensperger

Hermann Köllensperger sorgte auch im hohen Alter noch jeden Tag in der Metzgerei in Rederzhausen für das Mittagessen.

Plus Der Seniorchef der Rederzhauser Metzgerei Köllensperger kochte einst sogar für Willy Brandt. Nun ist der allseits beliebte Koch und Metzger mit 82 Jahren gestorben.

Selbst im hohen Alter kam Hermann Köllensperger jeden Morgen in die Metzgerei und griff seiner Familie unter die Arme. Besonders gerne kümmerte er sich um das Mittagessen, denn der Seniorchef war nicht nur Metzgermeister, sondern auch gelernter Koch. In dieser Funktion hatte er so manchen Prominenten versorgt. Sein Können war weit über die Grenzen von Rederzhausen hinaus bekannt, wo die Metzgerei mit Partyservice ihren Sitz hat. Der umgängliche und gesellige Senior war beliebt. Nun ist er im Alter von 82 Jahren gestorben.

„Das Kochen habe ich von der Pike an gelernt. Das ist mein Leben“, sagte er vor einigen Jahren zu unserer Redaktion. Denn seine Eltern hatten das Gasthaus Waldhorn mit Metzgerei in Ottmaring. Als junger Mann machte er zuerst eine Metzgerlehre; nach dem Gesellenbrief 1956 ging er im Hotel Ost in Augsburg als Koch in die Lehre. Sein Weg führte ihn später ins Gunzenlee Kissing. Dort waren sogar hochkarätige Politiker wie Willy Brandt zu Gast.

