Friedberg

vor 18 Min.

Netflix und Kurzfilm: Friedberger Schneiderin arbeitet bei neuer Serie mit

Plus Antonia Ziegenaus aus Friedberg ist 24 und Schneidermeisterin. Ihr Talent hat sie weit gebracht: Vom Nähen fürs Altstadtfest schaffte sie es in die Filmproduktion.

Von Anna Faber

Bürgerinnenkleider und Ärmelwesten, Mieder und verzierte Schürzen: Antonia Ziegenaus hat für das Friedberger Altstadtfest schon vieles genäht. Beim Handarbeitsgeschäft PatchWork bereitet die 24-Jährige die Modelle für das Fest im kommenden Jahr vor. In die gängigen Standardgewänder arbeitet sie gerne kleine Details ein. Zum Beispiel versieht sie die Nähte mit Rüschen. Ihre Fähigkeiten haben sie schon weit gebracht: Bei einem Kurzfilm, der im Februar Premiere feierte, übernahm sie spontan Verantwortung als Kostümbildnerin. Und bei einer neuen Netflix-Produktion arbeitete sie neben Stars wie Florian David Fitz und Katharina Thalbach.

Den Traum vom Nähen manifestierte Ziegenaus bereits in der Grundschule, als sie mit ihrer Klasse häufig das Theater besuchte. Außerdem war ihre Oma ein großes Vorbild, die für ihre Familie viel genäht hatte. Nach einem Nähkurs im Friedberger Handarbeitsgeschäft PatchWork stand dann für die Rederzhausenerin fest: "Ich möchte mal Schneiderin am Theater werden!" Also machte sich Ziegenaus nach dem Schulabschluss auf zu den Münchner Kammerspielen und absolvierte dort ihre Ausbildung als Schneiderin. Während Corona lernte sie dann jedoch die Nachteile der Branche kennen: keine Vorstellungen, keine Arbeit für die Schneiderin. Also kam sie zurück nach Friedberg.

