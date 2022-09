Friedberg

PatchWork-Inhaberin erklärt, wann sich das Reparieren von Kleidung lohnt

Plus Sommerlöcher tauchen überall auf, auch in Jeans, T-Shirts & Co. Wie stopft man Löcher eigentlich richtig und ist der sogenannte Destroyed Look nachhaltig?

Von Leona Kurz

Einmal bleibt man bei der Gartenarbeit mit der Lieblingsjeans in der Hecke hängen, schon hat man sich ein Loch in den Stoff gerissen. Es genügt die reine Unachtsamkeit, um ein Kleidungsstück scheinbar untragbar zu machen. Auch Knöpfe reißen häufig ab und Knopflöcher aus. In unserer Sommerloch-Serie haben wir Expertinnen dazu befragt, was in so einem Fall zu machen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

