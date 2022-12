Schüler aus Friedberg engagieren sich für Tansania

Die Ndanda-Hilfsaktion hat an der Mittelschule Friedberg lange Tradition. Jedes Jahr sammeln die Schüler und Schülerinnen Spenden, um Bedürftige in Tansania zu unterstützen.

Seit 1956 engagiert sich die Mittelschule Friedberg für Bedürftige aus Ndanda in Tansania. Jedes Jahr findet ein Pausenverkauf von den Schülern und Schülerinnen für den guten Zweck statt. Dieses Jahr gab es eine Premiere: Im Hof der Schule wurde ein kleiner Adventsmarkt aufgebaut.

Außerdem ist die Bildungseinrichtung auch auf dem karitativen Christkindlmarkt vertreten. Insgesamt sind dadurch und mit privaten Spenden bis 2021 über 842.000 Euro zusammengekommen. Die Spendengelder helfen bei der Besorgung von Medikamenten, dem Bau von Kindergärten, Schulen, Lehmhütten und einer Näherei, der Unterstützung alter Menschen und bei der Versorgung mit Grundnahrungsmitteln wie Mais oder Bohnen. Der Erlös der Spendenaktion dieses Jahres kommt schwangeren Frauen zugute, damit ihre Kosten von 26 Euro für eine sichere Geburt in einem Krankenhaus übernommen werden.

Mit Hilfe aus Friedberg wurde in Ndanda unter anderem ein Internat für Mädchen errichtet. Foto: Missionsbenediktinerinnen

Besonders ist, dass dieses Jahr der Pausenverkauf zu einem kleinen Adventsmarkt geworden ist. Der Bauhof stellt Stände zur Verfügung, damit der Verkauf bei gutem Wetter auch auf dem Pausenhof stattfinden kann. Mit den dekorierten Ständen und weihnachtlicher Musik kommt dann eine Atmosphäre wie auf einem Adventsmarkt auf. Für die Schüler und Schülerinnen ist der Pausenverkauf im Dezember eine tolle Zeit, da ihnen das Betreiben der Stände viel Spaß macht und sie in ihrer Pause mal etwas anderes essen können, so Konrektorin Julia Trinkwalder-Fend. Im Moment liegen die Einnahmen des Pausenverkaufs bei etwa 1300 Euro. Das freute auch Martha Reißner, ehemalige Lehrerin der Mittelschule Friedberg. Sie kümmert sich seit 2002 um das Ndanda-Projekt in Friedberg.

Die Zutaten werden entweder von den Eltern gespendet oder mit den Einnahmen verrechnet, sodass für die Schüler und Schülerinnen keine Kosten anfallen. Dieses Jahr findet der Verkauf in einem reduzierten Umfang statt, da es aufgrund der finanziellen Lage vieler Eltern weniger Spenden gab.

Nach zwei Jahren Pause findet erstmals wieder der gemeinnützige Pausenverkauf an der Mittelschule Friedberg statt

Am Pausenverkauf in der Mittelschule werden sowohl warme Snacks wie Pizzastücke, Schnitzelsemmeln oder Tacos als auch Kuchen, Muffins und Plätzchen verkauft, erklärt die Konrektorin Julia Trinkwalder-Fend. Besonders beliebt bei den Schulkindern seien die selbst gemachten Waffeln. Der Verkauf findet den gesamten Advent über statt und wird jeden Tag von einer anderen Klasse übernommen. Geführt werden die Stände von den Jugendlichen der siebten bis zur zehnten Klasse. Die höheren Klassen organisieren alles selbst und sind auch für die Einnahmen und Ausgaben verantwortlich oder dafür, Plakate zu gestalten. Zeit für die Vorbereitung finden die Schüler und Schülerinnen während der Schulzeit in Fächern wie Hauswirtschaft.

In der "Filiale" am Eisenberg sind auch die Kinder aus den fünften und sechsten Klassen mit Herzblut dabei. Sie haben einen großen Flohmarkt organisiert, um den Menschen in Ndanda zu helfen.