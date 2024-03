Friedberg

So geht es mit dem baufälligen Haus an der Ludwigstraße weiter

Plus Beliebtester Schandfleck: Das Gebäude Ludwigstraße 28 fällt in Friedbergs Stadtmitte auf. Der Inhaber erklärt, was er plant und woran das bisher scheitert.

Von Anna Faber

Wer in Friedberg durch die malerische Altstadt läuft, kommt wohl oder übel an einem weniger malerischen Anblick vorbei: Das Haus in der Ludwigsstraße Nummer 28 sticht neben idyllischen Gässchen und historischen Uhrmacherhäusern mit seiner abblätternden Fassade und dem eingefallenen Dach negativ hervor. Kein Wunder, dass die Menschen dieses Gebäude bei einem Online-Voting unserer Redaktion zum "beliebtesten" Schandfleck in der Region wählten. Der Eigentümer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, kann das Ergebnis nachvollziehen. Er erklärt jedoch auch, warum es so aussieht.

Die Lage in der Altstadt und die gestiegenen Baukosten machen es ihm nicht gerade leicht, das Gebäude neu zu bauen, sagt er. 2009 kaufte der Ottmaringer das Grundstück mit dem baufälligen Gebäude in der Ludwigstraße. Seine Idee: in einem Neubau Büroflächen vermieten. Die Lage direkt in der Innenstadt machte das Gebäude interessant. Die Infrastruktur passte gut, der Glasfaserausbau war in Aussicht.

