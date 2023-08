Friedberg

So verbringt Influencerin Christina Kling aus Friedberg ihren Sommer

Plus In unserer Serie "Mein Sommer" fragen wir Menschen aus der Region, wie sie ihren Sommer verbringen. Diesmal: Christina Kling aus Friedberg.

Von David Honold

Wie verbringt eine Influencerin ihren Sommer? "Mit Bachelor-Arbeit schreiben", antwortet Christina Kling lachend. Die Studentin der Betriebswirtschaftslehre steht kurz vor ihrem Abschluss an der Hochschule Augsburg. Eigentlich wäre sie zu dieser Zeit schon auf Reisen, bei denen sie ihre 133.000 Follower auf Instagram mitnimmt - in Form von Fotos und Videos. Die nächsten Reiseziele stehen aber schon fest: Es soll an die Almalfi-Küste im Westen Italiens und auf die griechische Insel Paros gehen.

Neben ihrem Studium berät die 27-Jährige mit ihrer eigenen Agentur andere Content-Creator über Werbepartnerschaften mit Unternehmen. Zudem zeigt sie anderen, wie man richtig auf Instagram, Tik-Tok und Co. ankommt. Ihr Tipp: authentisch bleiben, eine Nische suchen und viele "Reels", also kurze Videosequenzen aus dem Alltag, hochladen. Auch älteren Menschen rät sie, sich auf Social-Media-Plattformen anzumelden. "Am Ende geht es um Teilhabe. Auch für ältere Personen gibt es viele Angebote und Seiten, auf denen sie die richtigen Videos und Beiträge für ihren Alltag finden - sei es über Gartenarbeit, Kochen, Backen oder vieles mehr", sagt Kling. Deshalb hat sie sogar ihrer fast 90-jährigen Großmutter erst neulich einen Tik-Tok-Zugang erstellt.

