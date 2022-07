Friedberg

vor 48 Min.

"Tour de Friedberg" ist ein Erfolg: Wird es wieder ein Bergrennen geben?

In beachtlichem Tempo ging es bei der "Tour de Friedberg" den Berg hinauf.

Plus Die "Tour de Friedberg" war als einmaliges Event geplant. Doch die Teilnehmer sind so begeistert, dass eine Wiederholung im Raum steht. Das erinnert an den Halbmarathon.

Von Ute Krogull

45 Radlerinnen und Radler taten es dem Friedberger Peter Tacho nach und sprinteten am Samstag bei der "Tour de Friedberg" den Friedberger Berg hinauf. Über 400 Menschen verfolgten das Bergrennen und das Rahmenprogramm auf dem Marienplatz. Das Event erinnerte an die tollkühne Wette des Fahrradhändlers vor 101 Jahren - doch soll es dabei bleiben? Noch ist nichts entschieden, aber es zeichnet sich eine Wiederholung ab.

