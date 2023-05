Friedberg

vor 46 Min.

Überfüllter Aschenbecher löst Brand aus

Zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses musste am Samstag die Friedberger Feuerwehr ausrücken.

Artikel anhören Shape

Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Afrastraße in Friedberg ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Teile der Wohnung und der Fassade wurden stark beschädigt. Auslöser war laut Polizei vermutlich ein überfüllter Aschenbecher. Personen wurden nicht gefährdet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 35.000 Euro. (AZ)

Themen folgen