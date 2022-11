Friedberg

vor 49 Min.

Von der Bühne aufs Papier: Annemarie Mayrs Weihnachtsgeschichte

Annemarie Mayr hält ihr eigenes kleines Buch "Der Weg nach Betlehem" mit Illustrationen ihrer Enkelin in den Händen.

Plus Annemarie Mayr engagiert sich seit Jahrzehnten in Friedberg. Nun hat sie rechtzeitig zur Adventszeit ein kleines Buch über die Weihnachtsgeschichte verfasst.

Von Verena Hanner Artikel anhören Shape

Zufrieden hält Annemarie Mayr das Büchlein mit dem Titel "Der Weg nach Betlehem" in den Händen, in dem sie die Weihnachtsgeschichte nacherzählt. Auf dem Titelbild prangt ein Esel vor der Stadt Betlehem. Liebevoll gemalt hat ihn Mayrs Enkelin Franziska, wie auch die anderen Bilder in dem Buch. Wie kam es zu dem Werk von Großmutter und Enkeltochter?

