Was beim Judikamarkt am Sonntag in Friedberg geboten ist

Renate Mayer ist guter Dinge. Denn nur zwei Dinge schaden dem Publikumszuspruch bei den Friedberger Marktsonntagen – Nässe von oben und Hitze. Bei Regen bleiben die Leute lieber zu Hause, bei gutem Wetter unternehmen sie Ausflüge. Weil aber für den Judikamarkt am Sonntag ein Ende des Niederschlags und kühle Temperaturen vorausgesagt sind, rechnet die Geschäftsführerin des Aktiv-Rings mit gutem Zuspruch.

Zum ersten Mal seit zwei Jahren findet am Sonntag, 3. April, wieder der Judikamarkt statt, der 2020 und 2021 wegen Corona ausgefallen war. Allerdings ohne Rahmenprogramm, mit dem der Aktiv-Ring den Markttag zum „Blumenfest“ aufgepeppt hatte. Nur die Einzelhändler setzen das Thema in eigener Regie um, mit Blumen und Teppichen vor dem Eingang.

Die Geschäfte werden weitgehend geöffnet sein, verspricht Citymanagerin Bianca Roß den Besucherinnen und Besuchern. Dort warten 500 Päckchen Blumensamen auf die Kundschaft, die die Stadt zur Verfügung stellt. Die Saaten aus heimischer Zucht wurden mit dem Preisgeld finanziert, das Friedberg im Rahmen des „Blühpakts Bayern“erhielt.

Am Sonntag darf in Friedberg ohne Maske geshoppt werden

Zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie darf dabei auch wieder ohne Maske geshoppt werden – die Pflicht läuft am Wochenende aus. In einigen Läden will das Personal aber weiterhin Mund- und Nasenschutz tragen, um coronabedingte Ausfälle zu vermeiden. Auch die Firma Segmüller empfiehlt dies ihren Mitarbeitern im Möbelhaus eindringlich.

Corona ist allerdings der Grund, dass zahlreiche Fieranten ihre Teilnahme abgesagt haben, berichtet die Citymanagerin. Die Stände sind von 10 bis 18 Uhr geöffnet, die Geschäfte von 12 bis 17 Uhr.

Auch Geschäfte im Fachmarktzentrum unterm Berg machen beim Marktsonntag mit. Hier finden sich infolge der Zufahrtssperrung zum Marienplatz auch großzügige Parkalternativen. Ebenso am Volksfestplatz, an der Gerberwiese, am Bahnhof und am Schlossparkplatz (B300).

Zum Marktsonntag fahren auch wieder die kostenlosen Zubringerbusse für die Friedberger Stadtteile sowie für Eurasburg und Ried, diesmal auch mit stündlichen Fahrten aus Friedberg-West mit St. Afra und Lindenau. Die Fahrpläne sind zu finden unter: www.friedberg.de.

Das sind die nächsten Märkte in Friedberg

Die historisch im Stadtrecht verankerten Marktsonntage wurden 2019 mit einem neuen Marketingkonzept überarbeitet und mit dem Stadtmarketingpreis Bayern ausgezeichnet. Seither haben die vier Marktsonntage neben dem anstehenden Blumenfest Thementitel, wie das Früchtefest am 29. Mai, das Kürbisfest am 25. September und das Plätzlefest am 6. November. (AZ)