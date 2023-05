Friedberg-West hat jetzt eine Zahnarztpraxis

Johannes Weber bietet seinen Patienten in modern ausgestatteten Räumen umfassende Behandlungsmöglichkeiten.

An der Fürstenfelderstraße in Friedberg-West hat sich Johannes Weber seinen Traum erfüllt. Ganz in der Nähe ist er aufgewachsen und zur Schule gegangen. Weil es im Stadtteil bislang noch keinen Zahnarzt gab, kam ihm die Idee, sich hier mit seiner eigenen Praxis niederzulassen. Nach dem Studium zur Zahnmedizin und der Promotion zum Dr. med. dent. sammelte er sechs Jahre Praxiserfahrung, bevor ihn sein Weg in die Selbstständigkeit führte

Angeboten wird die zahnärztliche Rundumversorgung. Dazu zählen die Prophylaxe - angefangen bei den Frühuntersuchungen für Kinder über die professionelle Zahnreinigung bei den erwachsenen Patienten bis hin zur Paradontitisbehandlung bei schweren Zahnfleischerkrankungen -, der Zahnerhalt durch ästhetische Füllungen und endodontische Behandlungen sowie der Zahnersatz durch Implantate und eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte prothetische Versorgung. Auch Bleaching und Steinchenkleben können gebucht werden.

Die modern ausgestattete und eingerichtete Praxis ist barrierefrei. Sie verteilt sich auf 300 Quadratmeter über zwei Etagen. Im Erdgeschoss befinden sich die Behandlungsräume für die Rundumversorgung, das Wartezimmer, ein Mundhygieneraum und eine behindertenfreundliche Toilette sowie der Raum für die Sterilisation der Instrumente. Nach oben führt der Aufzug oder eine offene Treppe. Dort sind das Labor und die Sozialräume für das Team untergebracht.