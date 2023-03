Wohlfühloase geht wieder in Betrieb

Zunächst stehen an der östlichen Zufahrt zum Marienplatz aber noch die alten Möbel.

Nach dem Probebetrieb im vergangenen Sommer hat der Stadtrat Anfang des Jahres eine permanente ganzjährige Installation der "Wohlfühloase" am Marienplatz beschlossen. So werden am Freitag, 24. März, und somit pünktlich zum bevorstehenden Judikamarkt an der östlichen Zufahrt zum Marienplatz wieder Bänke, Liegen und Pflanztröge aufgestellt. Die Sperrung wird zunächst provisorisch, mit dem bereits vorhandenem Mobiliar errichtet, bis es eine endgültige Variante gibt. Zudem kümmert sich der städtische Baubetriebshof um eine frühlingshafte Bepflanzung, sodass der Platz wieder zum Verweilen und Ausruhen einlädt. (AZ)