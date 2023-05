Friedberger Zeit: Alles rund um Termin, Programm und Eintrittspreise

Nach vier Jahren Pause ist das historische Stadtfest Friedberger Zeit zurück. Wir haben alle Infos rund um Termin, Programm, Öffnungszeiten und Eintrittspreise.

Bereits seit 1989 veranstalten die Friedbergerinnen und Friedberger alle drei Jahre gemeinsam das Altstadtfest Friedberger Zeit. Eigentlich hätte es schon 2022 wieder so weit sein sollen, doch Corona hat das Fest aus dem Takt gebracht. Dafür können sich jetzt alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher darauf freuen, dass die historischen Feierlichkeiten im Juli 2023 nachgeholt werden. Die nächste Friedberger Zeit findet dann ausnahmsweise auch schon zwei Jahre später (2025) erneut statt.

Historientreue wird bei dem Fest übrigens groß geschrieben, weshalb es auch strenge Vorgaben gibt, was die historische Kleidung angeht. Hier ist nur erlaubt, was sich an der altbayerischen bürgerlichen Mode des 18. Jahrhunderts orientiert. Und auch die Wirte dürfen nicht einfach jedes beliebige Getränke und Gerichte auf die Speisekarte setzen. Stattdessen müssen sie sich an dem orientieren, was es auch in der kurbayerischen Küche gab.

Sie wollen wissen, wann genau die Friedberger Zeit 2023 stattfindet, was geboten ist und mit wie viel Eintritt Sie rechnen müssen? Dann sind Sie hier richtig, denn wir haben alle Infos rund um Termin, Programm, Öffnungszeiten und Eintrittspreise der Friedberger Zeit 2023.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Termin der Friedberger Zeit 2023

Über zehn Tage erstreckt sich die Friedberger Zeit 2023. Los geht es am Freitag, dem 7. Juli 2023. Letzter Veranstaltungstag ist dann dementsprechend Sonntag, der 16. Juli 2023.

Friedberger Zeit 2023: Das ist das Programm

Sobald das gesamte Programm der Friedberger Zeit steht, wird es hier an diese Stelle ergänzt. Bereits jetzt sind einige Highlights aus dem Programm bekannt:

Freitag, 07. Juli 2023: Feierlicher Einzug

18.00 Uhr Einzug und Eröffnung am Marienplatz

18.00 Uhr Einzug und Eröffnung am Sonntag, 09. Juli 2023: Dinzeltag

10.00 Uhr Festgottestdienst in St. Jakob , Kinderaktionen

10.00 Uhr Festgottestdienst in , Kinderaktionen Sonntag, 16. Juli 2023: Historischer Pilgerzug

15.00 Uhr Pilgerzug von St. Jakob nach Herrgottsruh

15.00 Uhr Pilgerzug von nach Herrgottsruh Sonntag, 16. Juli 2023: Fackelzug

22.00 Uhr Schlussfeier auf dem Marienplatz

Zudem werden während der gesamten Dauer des Fests offizielle Führungen angeboten:

Lesen Sie dazu auch

Samstag, 08.07.2023, 16 Uhr

Sonntag, 09.07.2023, 11.30 Uhr

Dienstag, 11.07.2023, 18 Uhr

Mittwoch, 12.07.2023, 18 Uhr

Freitag, 14.07.2023, 18 Uhr

Samstag, 15.07.2023, 16 Uhr

Sonntag, 16.07.2023, 11 Uhr

Öffnungszeiten der Friedberger Zeit 2023

Das gesamte Fest erstreckt sich über eine Dauer von zehn Tagen, jeweils mit täglich unterschiedlichen Öffnungszeiten. Hier sind sie im Überblick:

Tag Öffnungszeiten Freitag, 7. Juli 2023 18 – 1 Uhr Samstag, 8. Juli 2023 16 – 1 Uhr Sonntag, 9. Juli 2023 14 – 24 Uhr Montag, 10. Juli 2023 18 – 24 Uhr Dienstag, 11. Juli 2023 18 – 24 Uhr Mittwoch, 12. Juli 2023 18 – 24 Uhr Donnerstag, 13. Juli 2023 18 – 24 Uhr Freitag, 14. Juli 2023 18 – 1 Uhr Samstag, 15. Juli 2023 16 – 1 Uhr Sonntag, 16. Juli 2023 14 - 24 Uhr

An den Sonntagen starten die Wirte bereits um 12 Uhr mit der Bewirtung, auch wenn 14 Uhr als offizielle Festzeit angegeben ist.

Eintrittspreise für die Friedberger Zeit 2023

Der Eintrittspreis für die Friedberger Zeit heißt ganz offiziell "Festobulus". Hier gibt es verschiedene Abstufungen:

10-Tagesobulus: 10 Euro (gültig für die gesamte Dauer des Fests)

Tagesobulus: 5 Euro

Kinder bis 12 Jahre: frei

Der 10-Tagesobulus kann seit dem 2. Mai 2023 im Bürgerbüro im Friedberger Rathaus erworben werden.