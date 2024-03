Fürstenfeldbruck

vor 18 Min.

Exhibitionist entblößt sich in Bus und belästigt zwei Mädchen sexuell

In Fürstenfeldbruck setzt sich ein Mann in einem Bus zu zwei Mädchen, entblößt und befriedigt sich. So beschreiben die Opfer den Täter.

Zwei Mädchen wurden am Freitagnachmittag in einem Bus von einem Exhibitionisten belästigt. Die beiden zehn- und Zwölfjährigen befanden sich in einem Bus der Linie 873 (Maisach – Fürstenfeldbruck), als gegen 16.37 Uhr an der Haltestelle Fürstenfeldbruck/Wiesenstraße ein bislang unbekannter Täter zustieg und sich zu den Kindern setzte. Im weiteren Verlauf öffnete er seine Hose und befriedigte sich. Die Mädchen verließen daraufhin an der Haltestelle Hauptplatz den Bus. Kripo Fürstenfeldbruck sucht Exhibitionisten Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 30 Jahre alt, dunkle, kurze Haare, braune, gerötete Augen, südländisches Aussehen, bekleidet mit beigefarbener Weste mit vielen Taschen, dunkelblauem Shirt und schwarzer Hose. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter Telefon 08141/612-0 zu melden. (AZ)

