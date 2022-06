Unbekannte verwüsten Swingerclub

Vandalismus im Swingerclub: Unbekannte verwüsten die Burg Ibiza in Fürstenfeldbruck. Die Polizei sucht Zeugen.

Mindestens 5000 Euro Schaden richteten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag im Swingerclub Burg Ibiza in Fürstenfeldbruck an. Der oder die unbekannten Täter warfen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten des Clubs. Dort verteilten sie in fast allen Räumen Buttersäure und besprühten das Inventar mit Farbe.

Zeugen, die zwischen Mittwoch um 16.15 Uhr und Donnerstag um 9 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sommerkellerweges in Fürstenfeldbruck gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter 08141/6120 in Verbindung zu setzen. (AZ)