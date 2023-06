Fußball

vor 48 Min.

Mit 14 Jahren schon Schiedsrichter in der A-Klasse: "Kostet Überwindung"

Emmeran Schöller aus Hollenbach pfeift mit 14 Jahren bereits in der A-Klasse - und hat daran viel Spaß.

Plus Emmeran Schöller aus Hollenbach pfeift da, wo es öfter mal so richtig zur Sache geht. Das ist eine Herausforderung. Eine, die ihn persönlich weiterbringt.

Es fehlt nicht viel. Wild gestikulierend und schimpfend kommt ein Spieler des BC Rinnenthal II auf einen am Boden liegenden Akteur des TSV Rehling zu. Beim Meisterschaftsspiel der A-Klasse Augsburg-Ost könnten gleich die Fetzen fliegen. Könnten. Denn flugs stellt sich ein Jugendlicher zwischen die beiden. Der schmächtige Junge im neongelben Dress schafft es, die brenzlige Situation schnell in Luft aufzulösen. "Das hat mich schon Überwindung gekostet", sagt Schiedsrichter Emmeran Schöller. Das Besondere: Emmeran ist gerade einmal 14 und pfeift in Rehling erst sein zweites Herrenspiel. Das macht ihm Spaß - auch wenn es die ein oder andere Herausforderung zu meistern gibt.

So wie bei seiner ersten Partie. Da verteilte er zwei Rote Karten, es sei ein "hitziges" Spiel gewesen. Es flogen Beleidigungen, auch gegen Emmeran. "Ich verstehe, wenn manchmal die Wut raus muss. Aber Beleidigungen haben auf dem Fußballplatz nichts verloren." Einen der Spieler verwies er nach einer Verbalattacke vom Feld, auch wenn ihm das keine Freude bereitet. Nach solchen Situationen denke er schon noch einmal über das Geschehene nach. Nicht über die Beleidigung an sich, aber darüber, ob er hätte etwas anders machen können. "Aber im Grunde stecke ich das schon gut weg."

