Kissing

vor 17 Min.

Kurs in Kissing: Wie schneidet man vom Unwetter beschädigte Bäume zu?

Harald Sandler stieg in die Baumkrone, um den Baumschnitt allen zu zeigen

Plus Abgerissene Äste, fehlende Rinde: Der Kissinger Baumwart Harald Sandler zeigte Interessierten bei einem Kurs, wie man Obstbäume richtig zuschneidet - auch beschädigte.

Von Brigitte Glas

Um eine gute Ernte zu er­zielen, müssen Obstbäume regel­mäßig geschnitten werden. Und das fachgerecht. Zwei Probleme auf ein­mal. Aber es gibt ja den Gartenbau­verein Kissing, der jedes Jahr für al­le Interessierten einen Baumschnitt­kurs anbietet. Am vergangenen Wo­chenende fand wieder einmal ein sol­cher auf dem Hof von Josef Stein­hart statt. Dieses Jahr haben die Gartler noch ein drittes Problem. Im August des vergangenen Jahres hatte ein Hagelsturm große Schä­den an den Bäumen angerichtet. Soll man nun die kaputten Äste und Zweige abschneiden oder den eh schon geschädigten Baum in Ruhe lassen?

Zuerst die Theorie: Harald Sandler, der Baumwart der Kissinger Gartle,, der Baumwart der Kissinger Gartler, rechts, erklärte den fachgerechten Schnitt am selbst gefertigten Baummodell Foto: Brigitte Glas

30 Hobbygärtner kommen zum Baumschnittkurs nach Kissing

Die Meinungen der Fach­leu­te gehen da auseinender. Harald Sandler, der Baumwart der Kissin­ger Gartler, hat sich für eine salo­mo­nische Lösung entschieden: „Weil ein solches Unwetter doch sel­ten vorkommt, hat man nicht viel Erfahrung mit den vorhandenen Schäden. Ich entscheide mich für 'Learning by doing'.“ Soll heißen: Sandler erklärte und demonstrierte fast 30 Hobbygärtnern den fachge­rechten Schnitt an einem Baum. Den anderen Baum ließ er, wie er war. Nächstes Jahr, zum nächsten Baumschnittkurs will er die Ergeb­nisse dann vergleichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen