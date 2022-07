Ried-Hörmannsberg

12.07.2022

Die Bobbycars flitzen in Hörmannsberg wieder den Katzenberg hinunter

Siegerehrung beim Bobbycar-Rennen in Hörmannsberg: Kommandant Werner Sanktjohanser (links) überreicht zusammen mit Rennleiter Peter Hintermeir die Medaille und Urkunde an Silas Weber.

Plus 45 Kinder starten beim Bobbycar-Rennen, das wieder von der Freiwilligen Feuerwehr Hörmannsberg organisiert wird.

Von Christine Hornischer

Am Wegesrand standen die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer und feuerten die etwa 45 Kinder an, die sich mutig mit ihren kleinen Flitzern den Katzenberg hinunter wagten. Mittlerweile gehört das Bobbycar-Rennen, das von der Freiwilligen Feuerwehr organisiert wird, zur festen Tradition in Hörmannsberg. „Die Unterbrechung von zwei Jahren Pandemie merkt man fast nicht“, sagt Vorstandsvorsitzender Peter Hintermair. Auch Kommandant Werner Sanktjohanser freut sich: „Es ist wirklich beeindruckend, mit welchem Ehrgeiz und Eifer die kleinen Rennfahrer bei der Sache sind. Man leidet schon mit, wenn einer ausscheidet.“

