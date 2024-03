5000 Euro Schaden: Anhänger löst sich und beschädigt Fahrzeuge

In Kissing löst sich am Montag plötzlich ein Anhänger von einem Gespann. Danach prallt er mit zwei Fahrzeugen zusammen. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

5000 Euro Schaden richtete ein Anhänger am Montagabend in Kissing an. Gegen 17.55 Uhr löste sich in der Bahnhofstraße aus bisher ungeklärter Ursache der Anhänger bzw. die abnehmbare Anhängerkupplung des Zugfahrzeugs eines Gespanns während der Fahrt.

Der nun führungslose Anhänger streifte zwei geparkte Fahrzeuge am Fahrbahnrand. (AZ)