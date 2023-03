Alkoholisierter Radfahrer bleibt an Mülltonne hängen und kollidiert mit Auto

Ein alkoholisierter Radfahrer bleibt in Kissing an einer Mülltonne hängen und kollidiert danach mit einem Auto. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Mit 0,54 Promille war am Montag ein 54-jähriger Radfahrer in der Kissinger Bahnhofstraße unterwegs. Dabei blieb er gegen 17.10 Uhr mit seinem Lenker an einer Mülltonne hängen und touchierte daraufhin einen an einer Ampel wartenden Pkw. Dieser wurde an der Beifahrerseite sowie am rechten Außenspiegel beschädigt.

Die Polizei nahm beim Unfallverursacher Alkoholgeruch wahr und führte einen Alkoholtest durch, der mehr als 0,5 Promille anzeigte. Der Schaden am Pkw wird laut Polizei auf 1200 Euro geschätzt. Den Radfahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)