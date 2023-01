Kissing

Autor Peter Glowotz stellt sein neuestes Werk in Kissing vor

Plus Glowotz liest in der Kissinger Bücherei aus seinem neuen Mittelalter-Roman „Die Siegel des Todes“. Wie sich ein Seiltänzer am Augsburger Perlachturm in die Geschichte einfügt.

Von Heike John

Wenn ein Autor, der im zweitgrößten Publikumsverlag der Welt sein neues Buch verlegt, Kissing als Ort seiner ersten Lesung wählt, dann ist das für die dortige Bücherei schon eine Ehre. Leiterin Petra Scola hatte darum guten Grund zu strahlen. „Er ist wieder da, mit der Nummer 6“, so stellte sie Peter Glowotz mit seinem aktuellen Titel „Die Siegel des Todes“ vor. Unter seinem Pseudonym Peter Orontes veröffentlichte er nun seinen dritten historischen Roman. Auch wenn sich Glowotz inzwischen einen Namen als Autor gut recherchierter Historienromane gemacht hat, bleibt er seiner Tradition der Erstlesung an seinem früheren Wohnort treu.

