Bäume und ihre Pflege werden in Kissing künftig gefördert

Plus Wie kann man Bäume besser schützen? Darüber diskutierte der Kissinger Gemeinderat und kam zu einer Lösung. Die Grünen forderten sofortiges Handeln.

Ein Thema bewegte die Kissingerinnen und Kissinger heuer besonders - ob auf die eine oder andere Art. Die Fällung der Lärchen und anderer Bäume im Frühjahr am Burgstallberg in Kissing empörte viele aufs Äußerste, andere wiederum kritisierten die vehementen Reaktionen. Wochen später kam die Fällaktion auf der Bürgerversammlung im März wieder zur Sprache. Eine Bürgerin forderte eine Baumschutzverordnung für die Gemeinde, die Versammlung stimmte darüber ab und entschied, dass sich der Gemeinderat damit auseinandersetzen sollte. Das ist nun geschehen. Während sich ein Großteil der Rätinnen und Räte für ein gemäßigtes Vorgehen aussprachen, forderten die Grünen, die Schutzverordnung sofort zu erlassen.