Kissing

18:40 Uhr

Der Auensee hat sich erholt – aber einige Tiere sind nicht zurückgekehrt

Plus Der Eisvogel ist verschwunden: Die Abpumpaktion des Auensees in Kissing hat sich auf die Tiere ausgewirkt. Doch der Gewässerwart ist optimistisch.

Von Edigna Menhard Artikel anhören Shape

Früh am Morgen ist der Auensee besonders friedlich, verrät Alfred Ortlieb. Der ehrenamtliche Gewässerwart der Fischergilde Kissing dreht dann gerne eine Runde um den Baggersee, schaut nach dem Rechten und genießt die Ruhe. Nach der großen Abpumpaktion Ende Juli, bei der Millionen Liter Wasser in die ausgetrocknete Friedberger Ach gepumpt wurden, ist mittlerweile alles wieder in Ordnung. Der See habe sich schnell erholt, denn das Grundwasser habe nachgedrückt und den See abgekühlt. Zudem habe es ein paar Tage später stark geregnet, erzählt er. "Momentan ist alles einwandfrei, wir haben gute Wasserwerte." Doch für einige Tiere hatte die Aktion starke Auswirkungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen