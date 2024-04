Kissing

12:00 Uhr

Dieser junge Mann leitet die Kita St. Elisabeth in Kissing

Plus Der gebürtige Franke Lukas Hartmann steht seit einem Jahr an der Spitze der Kita St. Elisabeth in Kissing. Über einen anspruchsvollen Beruf und enorme Verantwortung.

Von Christine Hornischer

Sein Tag beginnt früh, lange bevor die ersten Sonnenstrahlen die Fenster der Kita erhellen. Doch für den Einrichtungsleiter der Kita St. Elisabeth, Lukas Hartmann, ist seine Tätigkeit keine bloße Arbeit – es sei eine Berufung, die er mit Hingabe und Leidenschaft erfülle. Der 34-Jährige, der ursprünglich aus Franken stammt, liebt die pädagogische Arbeit, vorrangig im administrativen Bereich. „Es liegt mir sehr am Herzen, dass den Kindern Werte wie Aufeinander-Zugehen oder Sich-die-Hand-reichen vermittelt werden“, sagt er überzeugt.

Hartmann ist seit einem Jahr in Kissing

Hartmanns startet mit der Arbeit, bevor die ersten Kinder die Türen der Kita durchqueren. Die Planung des Tagesablaufs, die Organisation des Personals, und ein harmonisches und effizientes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Kinder wohlfühlen, ist sein Ziel. Dazu hat er unter anderem einen Wochenplan eingeführt, auf dem alle Termine aufgeführt sind. Transparenz liegt ihm sehr am Herzen. „Meine Bürotür ist jederzeit für Kinder, Eltern und Team geöffnet“, verrät er schmunzelnd.

