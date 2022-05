Kissinger Mehrgenerationenhaus öffnet sich für Besucher

Beim Aktionstag im Casa Cambio in Kissing können die Besucherinnen und Besucher sich über die Arbeit der Einrichtung informieren und hinter die Kulissen blicken.

Vor 14 Jahren wurde das Mehrgenerationenhaus Casa Cambio in Kissing als Treffpunkt voller Möglichkeiten für Menschen in unterschiedlichen Lebensaltern eröffnet. Als eines von inzwischen rund 530 Häusern wird es im Bundesprogramm "Mehrgenerationenhaus. Miteinander – Füreinander" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Seitdem ist Leiterin Brigitte Dunkenberger zusammen mit vernetzten Organisationen und vielen ehrenamtlich Aktiven im Einsatz, um es als offenen Ort zu beleben.

Der Namenszusatz Casa Cambio bedeutet übersetzt "Haus des gegenseitigen Austausches" und ist eine Einladung an die Bevölkerung, sich mit Ideen einzubringen. Ein Tag der offenen Tür am Freitag, 13. Mai, von 15 bis 17 Uhr bietet die Gelegenheit vorbeizuschauen, sich über die breite Angebotspalette zu informieren und auch gerne Neues anzuregen. An Infoständen und bei verschiedenen Aktionen zum Mitmachen für Groß und Klein informieren im MGH Engagierte über das vielfältige Angebot.

Kissinger Mehrgenerationenhaus: Eine Anlaufstelle für Familien und Senioren

Anwesend sein werden unter anderem die Leiterinnen der Maxigruppen für Kinder, die erstmals ohne ihre Eltern einige Spielstunden verbringen, und des zweimal wöchentlich stattfindenden Spielcafés für Kleinkinder mit ihren Eltern. Auch wer ein Babysitter-Diplom erwerben, eine Mädchengruppe besuchen oder sich beim gemütlichen Stricktreff austauschen will, ist im MGH gegenüber der St.-Bernhard-Kirche an der richtigen Adresse.

Zum breiten Angebot an Seminaren und Kursen gehören auch Ferienangebote wie die beliebten Schnitzkurse. Senioren können ebenso aktiv werden. Beispielsweise beim derzeit laufenden Gesundheitsprogramm zusammen mit der AOK. Schließlich gibt es nicht nur einen Fahrdienst für Senioren in Kissing, sondern seit 2020 im MGH auch ein Seniorenbüro als Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Älterwerden. Nicht nur Angebote im Haus in der Nelkenstraße 18 werden initiiert, sondern auch im Freien in der Gemeinde. So etwa die boomende Boulegruppe und seit letztem Herbst das Freiluftschach vor der Mehrzweckhalle.

Austausch mit Netzwerkpartnern findet im Mehrgenerationenhaus statt

Spielerisch geht es beim Tag der offenen Tür nicht nur im Hof vor dem Haus, sondern auch im kinderfreundlich gestalteten Garten zu. Zudem gibt es ein unterhaltsames Quiz. Für das leibliche Wohl trägt auch der Asylhelferkreis unter der Leitung der Asyl- und Integrationsbeauftragten Petra Hamberger bei, der ebenfalls im MGH angesiedelt ist.

Zum Austausch beim Tag der offenen Tür sind Vertreter des Trägers, die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg, und der Kommune eingeladen sowie Netzwerk- und Kooperationspartner aus dem gesamten Landkreis. Denn das Kissinger Casa Cambio versteht sich nicht nur als Einrichtung für die Kissinger, sondern bietet mit seinen Angeboten, etwa dem Besuchsdienstkurs oder dem derzeit laufenden Gesundheitsprogramm, vielfach auch Menschen aus den benachbarten Gemeinden Unterstützung. Daher erklärt sich auch der Namenszusatz "Casa Cambio im Wittelsbacher Land".