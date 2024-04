Großraum- oder Bürgerbüro: Gemeinderat diskutiert über Umbau der Engelapotheke

Plus Vor einem Jahr kaufte Kissing die Engelapotheke. Für den geplanten Umbau gibt es zwei Varianten. Erneut kritisierten einige Räte das Vorgehen der Gemeinde.

In welcher Variante wird die ehemalige Apotheke umgebaut? Mit der Frage beschäftigte sich der Kissinger Gemeinderat in der vergangenen Sitzung. Überraschend waren für einige Rätinnen und Räte die Kosten. Denn anstatt der zunächst angedachten 350.000 sind nun über 900.000 Euro veranschlagt. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Müllegger-Steiger, war zudem erstaunt, warum über Varianten abgestimmt wurde, das sei nicht vereinbart gewesen. "Warum haben sich die Kosten mehr als verdoppelt? Und warum wurden wir nicht informiert?"

Im Februar 2023 beschloss die Gemeinde, die Engelapotheke in der Asternstraße zu kaufen und umzugestalten. Das Gebäude weist viele Vorteile auf: eine gute städtebauliche Qualität und eine zentrale Lage etwa. Darüber hinaus verfügt es über ein barrierefreies Erdgeschoss und einige Parkplätze direkt vor dem Eingang, listet der neue Architekt der Gemeinde, Bill Grassl, auf.