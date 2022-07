Fischergilde ist enttäuscht über Informationspolitik des Landratsamtes

Bei der Mitgliederversammlung äußern die Fischer ihren Unmut zur Wasserentnahme am Kissinger Auensee. Bei den Neuwahlen kommt es zu einem Wechsel im Vorstandsteam.

Besorgt und auch verärgert sind die Mitglieder der Fischergilde Kissing. Erst durch die Presse und von einem anderen Mitglied wurden sie über die Wasserentnahme am Auensee in Kissing informiert. Das Mitglied habe gesagt: „Das THW ist gerade am Auensee angerückt.“ Mit dem Wasser soll die Friedberger Ach versorgt werden, die auszutrocknen droht. Als Pächter des Auensees hätte das Landratsamt sich mit der Fischergilde in Verbindung setzen und diese über die Maßnahmen informieren müssen.

Dass der Verein als Pächter weder vom Landratsamt noch vom Wasserwirtschaftsamt vorab benachrichtigt wurde, löste Verwunderung, aber auch deutliche Verärgerung aus. Darüber diskutierten bei der Jahreshauptversammlung die Mitglieder mit dem 1. Vorsitzenden Peter Fischer.

Grundsätzlich beeinträchtigen die aktuellen Temperaturen und die anhaltend geringen Niederschläge die Wasserqualität. Wie Gewässerwart Heinz Burghart Berichtete, sei auch das Wohlbefinden der Fische in Gefahr. Umso besorgter wurde die Tatsache aufgenommen, dass aktuell Wasser aus dem Auensee zur Verbesserung der Situation in der Friedberger Ach gepumpt wird.

Nach der Diskussion standen Ehrungen, Neuwahlen und Berichten auf der Tagesordnung der jüngsten Mitgliederversammlung der Fischergilde Kissing.

Das Wohlbefinden der Fische ist in Gefahr

Gewässerwart Heinz Burghardt berichtete darüber, dass der Besatz planmäßig erfolgen konnte. Doch es zeigten sich auch hier Lieferschwierigkeit und deutliche Preissteigerungen. In seinem Rückblick auf 2021 erläuterte Peter Fischer, dass wegen Corona kaum Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Über den Jahreswechsel wurde zumindest die längst fällige Erneuerung des Bootsstegs am Weitmannsee unter Mitwirkung zahlreicher Helfer durchgeführt. 2022 konnte mit der Frühjahrsaktion Saubere Umwelt sowie dem Vatertags- und Königsfischen eine schrittweise Rückkehr zur Normalität erfolgen. Ein voller Erfolg war das Brunnenfest in Kissing mit Steckerlfisch-Stand und Kinder-Angelbecken. Für den Rest des Jahres stehen noch einige Veranstaltungen wie die Herbstaktion Saubere Umwelt und die Weihnachtsfeier an.

Stefan Oberhauser hob im Bericht der Jugendwarte ebenfalls die deutlichen coronabedingten Einschränkungen für 2021 hervor. 2022 konnten wieder erste Jugendfischen durchgeführt werden. Bei den schwäbischen Jugendfischereitagen überzeugte Jugendfischer Kilian Kullmann mit dem ersten Platz seiner Altersklasse und dem fünften Platz der Gesamtwertung.

Der Kassenwart Martin Heinold informierte über den aktuellen Mitgliederstand von 439 Erwachsenen und 41 Jugendlichen. 2021 ergab einen gerade noch ausgeglichenen Haushalt, weil anfallende Ausgaben teilweise erst 2022 fällig wurden. Ab 2023 ist eine Erhöhung bei den Beiträgen und Gebühren erforderlich, die dann auch im Weiteren von der Versammlung beschlossen wurde.

Durch den Kassenrevisorbericht von Werner Mastaller wurde dem Verein eine gute Buchführung attestiert, die die Grundlage für die anschließende Entlastung des Vorstandes bildete.

Die anschließende Neuwahl des Vorstands brachte eine Veränderung: Stellvertretender Vorsitzender ist nun Stefan Oberhauser. In der Leitung der Jugendgruppe rückte Robert Hille zusammen mit Moritz Schneider nach.

Zur Stärkung der Jugendarbeit konnten Peter König, Uwe Hafner und Tobias Schmid als neue zusätzliche Jugendwarte gewonnen werden. Bei der Wahl der Ehrenräte wurde dem bisherigen Team Dieter Bichler, Friedrich Berger und Werner Böhm weiterhin das Vertrauen ausgesprochen.

Roland Nemetz wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Ihm gratulierten Peter Fischer (links) und Herberst Lipp vom Fischereiverband Schwaben (rechts). Foto: Joachim Renner

Fischer Roland Nemetz bekommt goldenen Ehrennadel

Als Würdigung der langjährigen Verdienste für den Verein mit über 20-jähriger Vorstandsarbeit wurde der bisherige Zweite Vorsitzende Roland Nemetz durch Herbert Lipp vom Fischereiverband Schwaben mit der goldenen Ehrennadel des Verbands sowie durch Peter Fischer mit einem Abschiedsgeschenk ausgezeichnet. Zusätzlich wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Im Ausblick erläuterte 1. Vorsitzender Peter Fischer, dass die Satzung des Vereins überarbeitet werde und es Pläne für die Anpachtung eines weiteren Fischereigewässers gebe. (AZ)