Kissinger Gemeinderat legt fest: Kein weiterer Zuschuss für Tennisverein

Plus Die Sanierung des Vereinsheim vom Kissinger Tennisclub wurde deutlich teurer als erwartet. Den Antrag auf einen weiteren Zuschuss lehnte die Gemeinde jedoch ab.

2021 stellte der Tennisclub den ersten Antrag: Das Vereinsheim sollte für insgesamt 60.000 Euro saniert werden. Die Gemeinde gewährte ihm einen Zuschuss von 15 Prozent, als etwa 9000 Euro. Die tatsächlichen Kosten sind nun aber wesentlich höher. Deshalb richtete sich der Tennisverein erneut an die Verwaltung und bat um einen weiteren Zuschuss. Diesen lehnte der Gemeinderat allerdings ab.

Die Kosten seien um etwa 38 Prozent auf insgesamt 82.600 Euro gestiegen, vor allem wegen zusätzlich erforderlicher Arbeiten. Die Summe setze sich den Sitzungsunterlagen zufolge aus Fremdvergabekosten von rund 66.500 Euro und der Arbeitsleistung von Mitgliedern in Höhe von 16.000 Euro zusammen. Die Eigenleistung der Mitglieder sei beachtlich, heißt es vonseiten der Verwaltung. Dennoch sei es schwer nachprüfbar, ob und welche Eigenleistung die Mitglieder tatsächlich erbracht haben. Zudem werde der vom Tennisclub gewünschte Zuschuss von insgesamt 3.400 Euro nicht von den Vereinsförderrichtlinien gedeckt: Demnach können Zuschussanträge von einem Verein für eine zeitlich und technisch zusammenhängende Baumaßnahme nur einmal gestellt werden.