Kissinger Tänzerinnen und Tänzer sind erfolgreich bei den Bayerischen Meisterschaften

In Wolfratshausen holt sich die Gruppe Explosion den Meistertitel. Auch die anderen Tanzformationen sichern sich Preise.

Mit drei Gruppen und einer Einzeltänzerin war das Kissinger Tanzstudio Effekt bei den Bayerischen Meisterschaften in Wolfratshausen erfolgreich. In der Masterclass, der schwierigsten Kategorie, in der Sparte Commercial holte sich die Gruppe Explosion den 1. Platz bei den Juniorinnen. Bayerischer Vizemeister wurde die Gruppe Destination bei den Erwachsenen im Bereich Urban Masterclass. Mit ihrer Choreografie konnten auch die Crazy Dragons bei der Masterclass in der Kategorie Kids überzeugen und landeten auf dem fünften Platz. Die elfjährige Tänzerin Vanessa Knorr startete das erstmal mit ihrem Solo in der Kategorie Urban Kids und stand als Bayerische Meisterin auf dem Siegertreppchen.

Studioleiterin Evelyn Wrusch ist stolz auf die Ergebnisse. „Es war der erste große Wettkampf seit zwei Jahren und dann noch so erfolgreich.“ Während der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben kaum Wettkämpfe stattgefunden. Darum sei die Aufregung am Samstag besonders hoch gewesen. „Wir starteten um 7 Uhr mit dem Bus in Richtung Wolfratshausen und erst gegen 23 Uhr kehrten wir wieder zurück“, schildert Wrusch.

Corona macht es den Tänzerinnen und Tänzern schwer

Gleichzeitig dankt sie den Trainerinnen und Trainern, den Eltern und Betreuerinnen, die mit ihrem Engagement die Teilnahme an dem Turnier möglich gemacht hatten. Die letzten zwei Jahre waren für Wrusch, ihr Trainerteam und auch für die Tänzerinnen und Tänzer nicht immer einfach. „Wir konnten kaum jedes Training mit allen Tänzern durchziehen“, blickt Wrusch zurück, „entweder war jemand erkrankt oder wir mussten aufgrund der Auflagen das Training online anbieten.“ Sie versuchten auch, sofern es möglich war, Trainingseinheiten auf dem Parkplatz des Discounters Aldi zu verlegen, der sich in der Nachbarschaft des Studios befindet. „Dafür war ich sehr dankbar, denn so konnten wir alle wieder gemeinsam tanzen und die Choreografien besser abstimmen“, sagt Wrusch. Leider verlor auch das Studio durch die Pandemie einige Tänzerinnen und Tänzer. Dieser Trend setzt sich bei vielen Sportvereinen fort. Doch langsam kehren Mitglieder wieder zurück. „Wir büßten eine Gruppe ganz ein und in den anderen Gruppen konnten wir zum Glück die fehlenden Tänzerinnen und Tänzer einigermaßen gut verkraften“, sagt Wrusch.

Die letzten Monate wurde bei den Tänzerinnen der Gruppe Explosion gemeinsam mit Trainer Tobias Bertschin und Co-Trainer Giampiero Argentino nochmals hart trainiert. "Wir mussten einige Sequenzen umstellen, nachjustieren und an der Synchronisation arbeiten, aber das hat sich rentiert", ist Evelyn Wrusch überzeugt. Auch die Tänzerinnen der Gruppe Destination, die bei den Erwachsenen starten, ließen nicht locker und feilten mit Trainer Tobias an ihrer Performance. Sie sicherten sich in Wolfratshausen den Bayerischen Vizemeistertitel. Besonders stolz ist Wrusch auf die elfjährige Vanessa Knorr, die bei ihrer Premiere im Solotanz sich auf Anhieb den Bayerischen Meistertitel holte.