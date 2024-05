Kissing

vor 50 Min.

Kommt auf den Edeka-Parkplatz eine DHL-Packstation?

Auf dem Edeka-Parkplatz in Kissing könnte neben dem Altkleidercontainer bald eine DHL-Packstation stehen.

Plus Der Kissinger Bauausschuss befasste sich mit einem Vorhaben in der Bahnhofsstraße. Auf dem Supermarkt-Parkplatz soll eine DHL-Packstation aufgestellt werden.

Von Anna Katharina Schmid

Der Online-Handel boomt nach wie vor, zahlreiche Pakete werden täglich durch den Landkreis gefahren. Nicht immer sind die Empfängerinnen und Empfänger zu Hause. Deshalb finden sich mehr und mehr Packstationen in den Orten. Die Pakete werden dort in Fächern untergebracht, die sich mit einem Abholcode öffnen lassen. Mit einer solchen Station in der Kissinger Bahnhofstraße befasste sich kürzlich der Bauausschuss.

Beim Kissinger Edeka soll eine DHL-Packstation entstehen

Am geplanten Stellplatz auf dem Edeka-Parkplatz stehen momentan die Altkleider-Container. Dieser wird umgestellt, wie aus den Sitzungsunterlagen hervorgeht. Der Bauherr plant die Aufstellung einer Packstation mit den Maßen 4,8 auf 0,65 Meter und einer Höhe von etwa zwei Metern. Wie eine Rücksprache mit dem Landratsamt ergeben hatte, habe der Supermarkt mehr Parkplätze als erforderlich gebaut, daher gebe es in der Hinsicht keine Bedenken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen