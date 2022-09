Lesungen für Groß und Klein: Bücherei startet ins Herbstprogramm

Die Kissinger Bücherei bietet auch im Herbst und Winter ein vielfältiges Programm. Ein Höhepunkt ist die Lesung eines bekannten Drehbuchautors.

Über die Jahre hinweg hat sich die Kissinger Bücherei entwickelt, erzählt Leiterin Petra Scola. "Anfangs ging es nur um die Bücher." Mittlerweile sind die Räume in der Bahnhofstraße ein Ort für Lesungen und Workshops, eine Ideenwerkstatt, ein kulturelles Zentrum der Gemeinde. "Es ist schön, dass wir das bieten können – und die Leute das so gut annehmen." Auch für den Herbst und Winter haben Scola und ihr Team wieder ein vielfältiges Programm zusammengestellt.

Lesungen in der Kissinger Bücherei

Ein Fokus liegt auf den Angeboten für Kinder. Einmal auf Entdeckungsreise durch die Bücherei gehen und sich für Literatur begeistern lassen: Die "Bücherei-Checker" sind in diesem Jahr entstanden und ein voller Erfolg, wie Scola berichtet. Die einmal im Monat stattfindende Tour, bei der Grundschulkinder die Bücherei kennenlernen, sei bereits bis Dezember ausgebucht. Ruth Kehl bietet seit Längerem für Erstklässlerinnen und - klässler einen Vorlesetag, er findet ab 6. Oktober jeden Donnerstag um 16.15 Uhr statt. Online-Lesungen, "Ritter Rost und das Einhorn" organisiert Patricia Prawit ab dem 29. Oktober bis Freitag, 25. Dezember. Wie Scola sagt, haben die Veranstaltungen für Kinder einen nachhaltigen Effekt – viele blieben der Bücherei als Leserinnen und Leser erhalten.

Bei den Erwachsenen seien die regelmäßigen Lesungen mit Autorinnen und Autoren gut besucht. Am 18. September geht es dazu wieder in die Streuobstwiesen in der Fliederstraße, Martina Großhauser liest um 15 Uhr Lyrik und Literatur, begleitet durch Akkordeonmusik. Durch das Förderprogramm "Neustart Kultur" sind bis Januar zudem zahlreiche Lesungen geplant. Nach der Sommerpause startet die Lesereihe mit einem besonderen Höhepunkt: Andreas Föhr präsentiert am 28. September seinen Krimi "Unterm Schinder". Föhr ist ein deutschlandweit bekannter Drehbuchautor, etwa für die Fernsehserien "Die Rosenheimcops", "Der Bulle von Tölz" und "Tatort". Am 26. Oktober liest Bernhard Jaumann aus "Caravaggios Schatten", am 16. November Autorin Beate Maxian, am 14. Dezember Sybille Baecker.

Angebote für Kinder in der Bücherei in Kissing

Eine besondere Freude ist für Scola die Lesung von Peter Orontes am 25. Januar. "Er hatte sein Debüt in der Kissinger Bücherei", erinnert sie sich. Seitdem bemühe er sich jedes Jahr darum, dass seine erste Lesung in Kissing stattfindet. "Da ist er uns und sich treu geblieben."

Gut angenommen werde auch "Kissing liest", eine regelmäßig stattfindende Diskussionsrunde. Diese habe man gegründet, weil der feste Literaturkreis so voll ist, dass keine neuen Mitglieder dazu kommen können. Doch für den Herbst ist auch die offene Buchbesprechung bereits ausgebucht, auf dem Programm steht "Der Gesang der Flusskrebse" der amerikanischen Autorin Delia Owens. "Das Buch war bei uns oft ausgeliehen, es gab zahlreiche Rückmeldungen dazu – die Plätze waren schnell vergeben", sagt Scola.

Sie freut sich, dass die Kissingerinnen und Kissinger so engagiert sind und dem Bücherei-Team gleichzeitig viel Wertschätzung und Dank entgegenbrächten. Die Arbeit und Mühe, welche die Veranstaltungen mit sich bringen, nehme das Team daher gern auf sich: "Es ist so schön, was an Freude zurückkommt – das genießen wir sehr."

Info: Mehr Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auf der Internetseite der Bücherei. Anmeldung telefonisch 08233/7907 400 oder per Mail: buecherei@kissing.de.