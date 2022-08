Nach Abpump-Aktion am Auensee retten Jungfischer Teichmuscheln

Weil das Biotop am Auensee trocken liegt, schlagen die Kissinger Fischer am Freitag Alarm. Am Wochenende sichert der Verein die Muscheln und gräbt neue Zuflüsse für das Feuchtgebiet.

Die Seerosen auf dem Trockenen liegend, der Schlamm schon mit Rissbildungen, kein Wasser und kein Leben mehr sichtbar: So fanden die Fischer der Fischergilde Kissing am Freitag das ca. 100 Meter lange Biotop am Auensee vor. Durch das Abpumpen des Wassers des Sees sei zunächst die Verbindung zum See abgetrennt worden, berichten die Fischer in ihrer aktuellen Mitteilung: "Der weiter sinkende Wasserspiegel und die brennende Sonne taten ihr Übriges, um dann den letzten Rest Wasser verschwinden zu lassen", heißt es darin weiter. Es folgte eine spontan organisierte Rettungsaktion, bei der vor allem die Vereinsjugend kräftig anpackte.

Denn das Biotop war Ende der 1990er Jahre extra angelegt worden und bot als pflanzenreiche Flachwasserzone ein ideales Rückzugsgebiet, insbesondere für Fischbrut und andere Wasserbewohner. Während Frösche und andere Amphibien per Landgang den Weg zurück fanden, gab es für die Fische keine Rettung mehr und Reiher und Krähen fanden nach dem Bericht der Fischergilde einen reichlich gedeckten Tisch vor. Muschelschalen und Spuren in den Schlammresten zeigten aber auch, dass sich doch noch Leben vor Ort befand.

So fanden die Kissinger Fischer am Freitag das Biotop am Auensee vor. Foto: Joachim Renner

Dabei handelte es sich laut dem Verein hauptsächlich um die Teichmuschel, die auf der Roten Liste der Weichtiere Bayerns als gefährdet eingestuft ist und in dem Biotop ideale Lebensbedingungen vorfand. Zwar kann sie ein paar Tage im feuchten Schlamm überleben, hätte aber die aufgrund der Wettervorhersage weiter anhaltende Trockenheit wohl nicht überstanden. Mit einem spontanen Aufruf an die Jugendgruppe der Fischergilde Kissing wurde daher am Samstagmorgen die Rettungsaktion ins Leben gerufen.

Kissinger Jungfischer sammeln 150 Teichmuscheln aus trockenem Biotop

Gewässerwart Alfred Ortlieb und die Jugendleiter Robert Hille, Nico Mayer und Tobias Schmid beratschlagten zunächst das weitere Vorgehen. Auch der neu gewählte zweite Vorsitzende Stefan Oberhauser machte sich ein Bild von der Lage vor Ort – und half natürlich mit. Als Sofortmaßnahme haben die Jugendfischer erst mal die Muscheln gesammelt und ins sichere Wasser gebracht. Dabei kamen über 150 Exemplare in allen Größen zusammen.

Die Kissinger Jugendfischer sammeln Muscheln aus dem Biotop ein, das nach der Abpumpaktion aus dem Auensee trocken gefallen war. Foto: Joachim Renner

Um eine nachhaltige Wirkung zu erzeugen und das Gleichgewicht wiederherzustellen, legten die Kissinger Fischer dann an zwei Stellen Verbindungsgräben zum See an. "Erfreulicherweise füllten diese die tieferen Gumpen relativ schnell wieder mit Wasser und bis zum Abend war wieder ein größerer Teil des Bodens mit Wasser bedeckt", berichten sie. Dies führte auch dazu, dass ein Großteil der Muscheln zeitnah wieder in ihren angestammten Lebensraum zurückgesetzt werden konnte.

Wie berichtet, war der Pegel in der Friedberger Ach so dramatisch gesunken, dass das Technische Hilfswerk auf Bitte des Landratsamtes Aichach-Friedberg sieben Tage lang Wasser vom Auensee in den Hagenbach pumpte, von wo es in die Friedberger Ach floss, um diese zu stabilisieren. Die Kissinger Fischergilde, die Pächter des Auensees ist, hatte bereits bei ihrer Jahreshauptversammlung kritisiert, dass sie über das Vorhaben nicht informiert worden war. Insgesamt wurden Millionen Liter Wasser vom Auensee abgeleitet, bis die Aktion am Freitag abgeschlossen war. Bei der Maßnahme ging es nicht nur darum, das Fischsterben in der Friedberger Ach zu stoppen. Das Fließgewässer erfüllt außerdem eine wichtige Funktion als Vorfluter der Kläranlagen in Derching, Anwalting und Rehling und Sand. Diese kann es aber nur erfüllen, wenn es ausreichend Wasser führt. (mit gön)