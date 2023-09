Nah an der Natur: Kissinger Pfadfinder reisen bis nach Estland

Deutschland, Dänemark, Estland - die Gruppen der Kissinger Pfadfinder verbrachten ihren Sommer mit Wanderungen, Kanufahren und Campen.

Auch heuer reisten die Kissinger Pfadfinder los, um während der Ferien Erfahrungen in der Natur zu sammeln. Die beiden Wölflingsstufen (sechs bis zehn Jahre alt) verbrachten ihren Sommer auf einem Wölflingslager in Rothmannsthal, ein Großlager mit Gruppen aus ganz Bayern. In der Zauberwelt von Wösteria mussten die Kinder helfen, ein verwunschenes Amulett mithilfe verschiedener Challenges und Gegenstände zu zerstören. An den verschiedenen Tagen gab es viele Spiele, Workshops und Lagerbauten für die Kinder zu erleben.

Verschiedene Kissinger Gruppen sammeln Erfahrungen

Für die Jungpfadfinder (zehn bis 13 Jahre) ging es ins Altmühltal. In den ersten drei Tagen fuhren sie in Kanus auf der Altmühl von Treuchtlingen bis nach Eichstätt. Unterwegs schliefen sie auf kleinen Zeltplätzen unter selbst gebauten Notunterkünften. Anschließend liefen sie dieselbe Strecke wieder zurück, um die letzten Tage auf einem Standlager in Treuchtlingen zu verbringen. Nachdem sich alle von der anstrengenden Wanderung erholt hatten, begann der ganz normale Lageralltag. Neben Baseball, Geländespielen stand auch einem Besuch in der Altmühltherme auf dem Programm. Trotz des teils regnerischen Wetters kamen alle Kinder gesund und mit einigen neuen Erfahrungen im Gepäck zu Hause an.

Die Wölflinge der Kissinger Pfadfinder. Foto: Sandra Klotz

Die Pfadi-Stufe (13-16 Jahre) verbrachte ihr Sommerlager in Dänemark, was ihre erste Auslandsfahrt mit den Pfadfindern überhaupt war. Nach einer langen Autofahrt über Nacht stand gleich am ersten Tag die erste Wander-Etappe an. Das Highlight der viertägigen Wanderung war die Route entlang des Meeres mit einer atemberaubenden Aussicht. Am 4. Tag kamen sie am Haus auf Rømø an. Sie genossen die gemeinsame Zeit und spielten Wikinger Schach, Monopoly und gingen im Pool baden. Das Highlight der "Entspannungsphase" der Sommerfahrt war die Bunkertour, bei der sie verschiedenen Bunker begehen, oder besser gesagt - beklettern - durften. Eine spannende Erfahrung.

Die Roverstufe (16-19 Jahre) flog nach Estland. Ihre Sommerfahrt begann mit einer viertägigen Wanderung, bei der es sie 75 km durch einen schönen Nationalpark am Meer führte. Übernachtet wurde unter Tarps auf öffentlichen Campingplätzen. Im Anschluss verbrachten sie drei Nächte auf einem Campingplatz auf Saarema, einer westlichen Insel Estlands. Für die letzten Tage ging es dann zurück nach Tallinn, in ein gemütliches Hostel direkt in der Innenstadt. Sie erkundeten die mittelalterliche Altstadt, Museen und viele verschiedene Restaurants. (AZ)