Orchester gründet sich neu und gibt erstes Konzert in Kissing

Ein hochkarätiges Orchesterkonzert erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer am Samstag in der Paartalhalle.

Das Bezirksorchester des ASM-Bezirks 14, Aichach-Friedberg, gründet sich in Zusammenarbeit mit Stadt und nördlichem Landkreis Augsburg im Bezirk 15 neu als Akademieorchester der Süddeutschen BläserPhilharmonie. Unter der Leitung von Bernhard Willer spielen die 50 Musikerinnen und Musiker am Samstag, 4. November, um 19 Uhr ihr Premierenkonzert im Erlebachsaal der Paartalhalle Kissing.

Auf dem Programm stehen Jubilee Overture von Philipp Sparke, First Suite in Es von Gustav Holst, Indiana Jones Selection von John Williams, Halling von Edvard Grieg, Suite for Jazz Orchestra No. 2 von Dimitri Schostakowitsch, El Cumbachero von Rafael Hernandez.

Dirigent Bernhard Willer genoss seine musikalische Ausbildung in Klavier, klassischer Gitarre, Schlagzeug, Musiktheorie und Komposition sowie Dirigieren bei Dimitris Bouzanis. In München studierte er Musik für das Lehramt an Gymnasien, darunter Orchesterdirigieren bei Prof. Christoph Adt, gefolgt von einem Studium beim Originalklangspezialisten Prof. Bruno Weil sowie Korrepetition bei Anton Ruppert und Klaus von Wildemann.

Dirigent Willer komponierte für Film und Rundfunk

Er arbeitete unter anderem mit dem Münchner Rundfunkorchester und den Münchner Symphonikern, hatte eine Lehrtätigkeit an der Hochschule für Musik und Theater und an der Ludwig-Maximilians-Universität München und fungierte als Kapellmeister und Korrepetitor beim Ludwig² Musical. Zudem schrieb, dirigierte und produzierte er Kompositionen bzw. Arrangements für deutsche (ARD, ZDF, BR) wie auch internationale Rundfunk- und Filmproduktionen (z. B. Hollywood, Marokko).

Karten für das Konzert in Kissing gibt es an der Abendkasse oder unter karten_asm_bezirk@icloud.com im Vorverkauf, Einlass ist ab 18 Uhr. (AZ)