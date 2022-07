Kissing

17:30 Uhr

Pegel im Auensee sinkt: So läuft die Rettungsaktion für die Friedberger Ach

Plus Noch läuft die Rettungsaktion der Friedberger Ach, Millionen Liter fließen aus dem Auensee. Das Technische Hilfswerk kontrolliert rund um die Uhr. Denn der Pegel sinkt.

Von Anna Katharina Schmid

Dämmerung breitet sich über dem Auensee aus - und ohrenbetäubender Krach tönt durch die Idylle. Die Dieselpumpe röhrt, Wasser tost. Millionen Liter strömen aus dem See in den Hagenbach und von dort aus zur Friedberger Ach, wo in der vergangenen Woche wegen zu niedrigen Wasserstandes erste Fische starben. Es ist eine einzigartige Rettungsaktion, selbst bei den Fachbehörden herrscht Unsicherheit darüber, wie genau sie sich auf die Gewässer auswirkt. Ehrenamtliche des Technischen Hilfswerks (THW) sind zu jeder Zeit vor Ort und überwachen die Pumpe. Das ist wichtig, denn mittlerweile sind die Auswirkungen auf den Auensee sichtbar, der Pegel ist stark gesunken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen