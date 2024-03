Kissing

Schönste Momente der Kinder festhalten: Kissingerin entwirft Erinnerungsbuch

Plus Um die Momente mit ihren Kindern zu bewahren, kreierte eine Kissingerin ein Erinnerungsbuch. Das will sie jetzt auch anderen Eltern an die Hand geben.

Von Christine Hornischer

„Das, was bleibt, sind die Erinnerungen“, sagt Susanne Endres und blättert eine Seite ihres Geschenkbuches um. Das erste Lächeln, eine lustige Panne, ausdauerndes Sandburgenbauen im Italienurlaub – wie oft verlieren sich die kleinen, aber wunderbaren Alltagsmomente über die Zeit? Viele Eltern halten ihre Erinnerungen fest. Auch Susanne Endres, die ihren drei Kindern Hedwig, Kilian und Theresa je einen solchen Schatz geschaffen hat. Um nichts dem Zufall zu überlassen, hat die Autorin mit Designerin Ramona Kranz ein eigenes Buch dafür kreiert. Ihre Erfahrungen will sie mit anderen Eltern teilen. Wie schafft man es, über Jahre hinweg Erinnerungen und Momente zu dokumentieren?

Kissinger Autorin gestaltet ein Buch für Eltern

„Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass in anderen Erinnerungsalben für die ersten Jahre der Platz fast nicht ausreicht, dass aber in den späteren Jahren die vorgesehenen und vielleicht sogar mit Rahmen oder Umrandungen festgelegten Seiten nur mühsam oder gar nicht ausgefüllt werden können“, berichtet die 59-Jährige von ihrer eigenen Erfahrung. „Am Anfang war ich mit ganz viel Euphorie dabei, später forderte der Alltag seinen Tribut. In manchen Jahren gab es sogar nur einen einzigen Eintrag.“

