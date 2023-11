So können Christbäume aus Kissing kranken Kindern helfen

Am 1. Dezember findet in Kissing beim Scherwirt wieder der Benefizchristbaumverkauf statt. Die Organisatoren bereiten sich schon seit Wochen darauf vor.

Über 135.000 Euro an Spenden für kranke Kinder haben die Organisatoren des karitativen Kissinger Christbaumverkaufs mittlerweile zusammengesammelt. Was 2006 mit selbstgestrickten Socken und verschiedenen Bastelarbeiten auf einer Initiative des ehemaligen Mesners Hermann Heigl und seiner Lebenspartnerin Lisbeth Fackler begann, wuchs in den letzten Jahren immer mehr an. Birgit Zielauf und ihr Mann Hardy, Brigitte Springer, Familie Pauker sowie viele weitere Helferinnen und Helfer sind bereits seit einigen Wochen mit den Vorbereitungen für dieses Jahr beschäftigt

"Wir sind ein gut eingepieltes Team"

Auf dem Küchentisch der Zielaufs liegt ein dicker Ordner. Er ist prall gefüllt mit den Unterlagen für den Benefiz-Christbaumverkauf. Anfangs wurden die Basteleien noch im Rahmen der Waldweihnacht auf Gut Mergenthau verkauft, mittlerweile findet die Aktion im Hof des Scherwirts in Altkissing statt.

"Wir sind seit 2008 ein eingespieltes Team und alles läuft mittlerweile Hand in Hand", sagt Birgit Zielauf. Da sind die jungen Leute vom Scherwirt, die mit einem Teil ihrer Mannschaft auch dieses Jahr wieder Cocktails verkaufen wollen. "Die machen das schon, ich weiß noch nicht genau, was sie heuer anbieten, aber das läuft", ist sich Birgit Zielauf sicher. Genauso wie Kommandant Mayrhofer von der Feuerwehr auch wieder beim Verkauf der Christbäume mithelfen wird.

Die Organisatoren sind froh, dass trotz des Hagelsturms im August, Monika Fottner vom Gut Mergenthau wieder 50 Christbäume spendet. "Gerade diese Bäume machen einen Großteil der Spenden aus", sagt Birgit Zielauf. Dazu kommen noch die Spenden für den Verkauf von Bratwürsten, Krautschupfnudeln und die Getränke. "Letztes Jahr hatten wir zum ersten Mal über 21.000 Euro an Spenden eingenommen", ist Birgit Zielauf sichtlich stolz. Das Geld wurde, wie in den Jahren zuvor, an Prof. Dr. Dr. Michael Frühwald überreicht. "Er ist Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und kann die Spendengelder bei Lichtblicke, der Elterninitiative für krebskranke Kinder, dort einsetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden", weiß Zielauf.

Unterstützung für den Verein Lichtblicke

Auch während der Corona-Pandemie, als kein Christbaumverkauf stattfinden konnte, sammelten die Zielaufs und ihre Helferinnen und Helfer fleißig Spenden für Lichtblicke. "Die kranken Kinder brauchen die Unterstützung ja auch in dieser Zeit." Deshalb riefen sie verschiedene Unternehmen an, um so die Spendengelder überreichen zu können.

"Natürlich sind wir sehr froh, dass wir jetzt wieder einen Benefizchristbaumverkauf starten können und freuen uns schon, wenn am ersten Freitag im Advent viele wieder zum Scherwirt kommen", sagt Zielauf. Der Christbaumverkauf beginnt am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr in der Hauptstraße 35 in Kissing. Das Ende ist auf 22 Uhr angesetzt.

Wer gerne Spenden will oder weitere Informationen benötigt, kann sich an Birgit Zielauf unter der E-Mail-Adresse birgit.zielauf@toll-solutions.de wenden.